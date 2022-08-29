معيط: هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة ويرغب في إعادة ظروف 2011

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه خلال الفترة الماضية صدر أكثر من 150 تقريرا دوليا ينقل صورة سلبية لا تعكس الحقيقة عما يحدث في مصر.

وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية بالإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ويرغب في إعادة ظروف 2011 من جديد لتشويه ما حدث في مصر من تنمية".

علينا الحفاظ على بلدنا

وأضاف محمد معيط: "علينا كـ مصريين منضيعش بلدنا واللي بره بيحسدنا على اللي إحنا فيه، ويتحدثون عن تواجد استقرار وأمن وتنمية وخلق فرص عمل رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ".

وتابع محمد معيط: "علينا أن نحافظ على بلدنا كي نعبر الظروف الصعبة ونصل إلى بر الأمان".