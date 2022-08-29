عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معيط: هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة ويرغب في إعادة ظروف 2011

وزير المالية
وزير المالية

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه خلال الفترة الماضية صدر أكثر من 150 تقريرا دوليا ينقل صورة سلبية لا تعكس الحقيقة عما يحدث في مصر.

 

txt

وزير المالية: 85 % من معدلات التضخم جاءت من الخارج..فيديو

txt

خلال 72 ساعة.. وزير المالية: إجراءات لتخفيف أزمة تكدس السلع بالموانئ

 

وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية بالإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ويرغب في إعادة ظروف 2011 من جديد لتشويه ما حدث في مصر من تنمية".

علينا الحفاظ على بلدنا 

وأضاف محمد معيط: "علينا كـ مصريين منضيعش بلدنا واللي بره بيحسدنا على اللي إحنا فيه، ويتحدثون عن تواجد استقرار وأمن وتنمية وخلق فرص عمل رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ".

وتابع محمد معيط: "علينا أن نحافظ على بلدنا كي نعبر الظروف الصعبة ونصل إلى بر الأمان".

المالية وزير المالية محمد معيط مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

أسئلة وإجابات الامتحانات.. وزير التعليم الجديد يفجر مفاجأة عن الثانوية العامة

الطلقة الأخيرة وهنفضل أصدقاء.. انفصال نهائي بين أورتيجا وزوجته.. تفاصيل

تداعيات خطاب باول الصادم.. الدولار يقفز لأعلى مستوى منذ 20 عامًا..ماذا يعني ذلك؟

ترشيحاتنا

أغنيتان جديدتان.. صدى البلد يكشف سر ظهور شيرين عبد الوهاب برفقة حميد الشاعري

بالأسعار .. 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 |صور

إخماد حريق في عقار مجاور لفندق شهير بالإسكندرية| شاهد

معيط: هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة ويرغب في إعادة ظروف 2011

تغييرات في قطاع الكرة بالأهلي خلال ساعات.. خاص

العراق على صفيح ساخن.. البحرين والكويت تحذران رعاياههما في بغداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

ماذا لو عاد معتذرا.. القصة الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب

بثمن شقة.. سعر عقد ديميت أوزديمير يثير ضجة في حفل زفافها

لايقين على بعض.. إطلالات مميزة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

فيديو

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

هاني شاكر يقرر اعتزال العمل العام نهائيا في مصر .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ