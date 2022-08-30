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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف مفاجأة في شاحن هواتف iPhone 14.. اعرف طريقة تحميل أندرويد 13

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

استحواذ جديد لـ سوني سيمكنها من السيطرة على ألعاب الهواتف الذكية


تسيطر شركة سوني اليابانية على ألعاب الفيديو الثقيلة من خلال منصتها للألعاب PlayStation “بلايستيشن”، وتنافسها في ذلك شركة مايكروسوفت من خلال أجهزة إكس بوكس، ولكن يبدو أن شركة سوني تتطلع إلى السيطرة أيضا على مجال الألعاب على الهواتف الذكية.

 

تسريبات تكشف مفاجأة في شاحن هواتف iPhone 14


كشفت تسريبات مفاجأة جديدة قادمة في هواتف iPhone 14 ، والتي تعتزم شركة آبل الأمريكية إطلاقها رسميا يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق الهواتف بمعدل شحن سريع للغاية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها أسوة بهواتف أندرويد.

 

معلومة على الهامش .. أمريكا تخفض أسعار تذاكر السينما لهذا السبب


تزايدت منصات البث العالمية في العصر الحالي لتصل إلى ذروتها مثل نتفليكس  وديزني ، لكنه لا شيء يضاهي متعة الخروج لمشاهدة فيلم في السينما مهما تعددت وسائل الترفيه، ولهذا السبب تفكر دول العالم الأول في الترفيه عن المواطنين بمثل هذه الأشياء.

 

اعرف الطريقة.. قم بتحميل أندرويد 13 قبل أي حد


بدأت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية في طرح الإصدار التجريبي الثاني من واجهة مستخدم One UI 5  المرتكز على نظام تشغيل أندرويد 13 منذ يومين ، وكشفت تسريبات أخرى أن الشركة تستعد لطرح الإصدار الأساسي الثابت قريبا جدا.

 

جهز فلوسك..آبل تطلق أحدث ساعاتها الذكية خلال أيام


ربما نعلم جميعا أن شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة ستكشف عن سلسلة أحدث هواتفها iPhone 14 خلال أيام في حدث ضخم تشنه في 7 سبتمبر القادم، ولكن إلى جانب الهواتف التي ستكتسح الأسواق خلال أيام ، يعتقد بعض المحللون في مجال التكنولوجيا أنه سيتم أيضًا الكشف عن أحدث ساعة ذكية للشركة.

 

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