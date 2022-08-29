اعرف الطريقة.. قم بتحميل أندرويد 13 قبل أي حد

بدأت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية في طرح الإصدار التجريبي الثاني من واجهة مستخدم One UI 5 المرتكز على نظام تشغيل أندرويد 13 منذ يومين ، وكشفت تسريبات أخرى أن الشركة تستعد لطرح الإصدار الأساسي الثابت قريبا جدا.

بحسب ما ذكره موقع "فون آرينا" التقني، وصل الإصدار التجريبي الأول في الأسبوع الأول من شهر أغسطس ، ويعتبر ذلك مبكرا بحوالي شهر مقارنة بالإصدار التجريبي One UI 4 وأندرويد 12 في العام الماضي.

جدير بالذكر أن النسخة التجريبية من أندرويد 13 يقتصر على هواتف سامسونج Galaxy S22 في الوقت الحالي ، ولكن من المفترض أن يتوسع ليشمل المزيد من الهواتف في الأشهر المقبلة.

اقتراح تاريخين لإصدار أندرويد 13 لطرح سامسونج

ذكر تقرير سابقًا أن إصدار واجهة مستخدم One UI 5 سيصدر في أكتوبر ولحسن الحظ لدينا تاريخ محدد، حيث يقول المسرب LeakerRoderSuper أن سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S22 ستحصل على تحديث One UI 5 الرسمي و أندرويد 13 إما في 17 أكتوبر أو 19 أكتوبر.

بالنسبة للهواتف التي ستتلقى نظام أندرويد 13، فستكون هواتف Galaxy Z القابلة للطي ، وهواتف سلسلة Galaxy S الأقدم ، وهواتف Note في سلسلة سامسونج الذكية التالية.

رغم أنه لا تأتي واجهة مستخدم One UI 5 وأندرويد 13 بالكثير من التغييرات الواضحة ، ولكن هناك العديد من الإضافات الوظيفية مثل خيارات التخصيص الجديدة وميزات الأمان وإمكانية الوصول الجديدة.

ومن أهم الميزات في أندرويد 13 ، سيتمكن مستخدمو هواتف سامسونج الآن من حظر الإشعارات من تطبيقات معينة ، ووضع اللغات المفضلة لتطبيقات مختلفة ، وتدوين ملاحظات سريعة أثناء المكالمة ، وإضافة علامات مائية إلى الصور وغيرها الكثير.