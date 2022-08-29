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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف الطريقة.. قم بتحميل أندرويد 13 قبل أي حد

اعرف الطريقة.. قم
اعرف الطريقة.. قم بتحميل أندرويد 13 قبل أي حد

بدأت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية في طرح الإصدار التجريبي الثاني من واجهة مستخدم One UI 5  المرتكز على نظام تشغيل أندرويد 13 منذ يومين ، وكشفت تسريبات أخرى أن الشركة تستعد لطرح الإصدار الأساسي الثابت قريبا جدا.

بحسب ما ذكره موقع "فون آرينا" التقني، وصل الإصدار التجريبي الأول في الأسبوع الأول من شهر أغسطس ، ويعتبر ذلك مبكرا  بحوالي  شهر مقارنة بالإصدار التجريبي One UI 4 وأندرويد 12 في العام الماضي.

جدير بالذكر أن النسخة التجريبية من أندرويد 13 يقتصر على هواتف سامسونج Galaxy S22 في الوقت الحالي ، ولكن من المفترض أن يتوسع ليشمل المزيد من الهواتف في الأشهر المقبلة.

اقتراح تاريخين لإصدار أندرويد 13 لطرح سامسونج

ذكر تقرير سابقًا أن إصدار واجهة مستخدم One UI 5 سيصدر في أكتوبر ولحسن الحظ لدينا تاريخ محدد، حيث يقول المسرب LeakerRoderSuper أن سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S22 ستحصل على تحديث One UI 5 الرسمي و أندرويد 13 إما في 17 أكتوبر أو 19 أكتوبر.

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بالنسبة للهواتف التي ستتلقى نظام أندرويد 13، فستكون هواتف Galaxy Z القابلة للطي ، وهواتف سلسلة Galaxy S الأقدم ، وهواتف Note  في سلسلة سامسونج الذكية التالية.

رغم أنه لا تأتي واجهة مستخدم One UI 5 وأندرويد 13 بالكثير من التغييرات الواضحة ، ولكن هناك العديد من الإضافات الوظيفية مثل خيارات التخصيص الجديدة وميزات الأمان وإمكانية الوصول الجديدة.

ومن أهم الميزات في أندرويد 13 ، سيتمكن مستخدمو هواتف سامسونج الآن من حظر الإشعارات من تطبيقات معينة ، ووضع اللغات المفضلة لتطبيقات مختلفة ، وتدوين ملاحظات سريعة أثناء المكالمة ، وإضافة علامات مائية إلى الصور وغيرها الكثير.

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