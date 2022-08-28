متعددة الأجهزة.. جوجل تطور فئة جديدة من تطبيقات أندرويد

تعمل شركة جوجل Google، على تسهيل الأمر على المطورين بإنشاء فئة جديدة من تطبيقات أندرويد، تضاف إلى منصة متجرها مع دعمها للعمل بطريقة ما عبر مجموعة من الأجهزة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أوضحت شركة "جوجل" أنها ستطلق مجموعة تطوير برمجيات جديدة متعددة الأجهزة باستخدام حزمة أدوات تطوير البرمجيات SDK، والتي تسمح بإنشاء برمجيات تطبيقية لحزمة برامج معينة.

جوجل توفر أدوات جديدة لاتصال متعدد الأجهزة

وتحتوي حزمة تطوير البرمجيات SDK الجديدة، على الأدوات التي يحتاجها المطورون لجعل تطبيقاتهم تعمل بشكل جيد عبر أجهزة أندرويد، إلى جانب الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون والسيارات التي لا تعمل بنظام أندرويد.

ومن المفترض أن تسمح أدوات SDK التي ستتيحها "جوجل" للمطورين بالقيام بثلاثة أشياء رئيسية مع تطبيقاتهم وهي: اكتشاف الأجهزة القريبة، وإنشاء اتصالات آمنة بين الأجهزة، واستضافة تجربة التطبيق عبر أجهزة متعددة، وفقا لبيان الشركة، سيتم استخدم حزمة SDK عبر أجهزة شبكة الواي فاي والـ Bluetooth والنطاق العريض للغاية لتوفير اتصال متعدد الأجهزة.

وتصف "جوجل" حالات الاستخدام المختلفة لـ SDK عبر الأجهزة في صفحة التوثيق الخاصة بها، ويبدو أنها قد تكون مفيدة في العديد من السيناريوهات، على سبيل المثال، يمكن أن يسمح لعدة مستخدمين على أجهزة منفصلة باختيار عناصر من قائمة عند إنشاء طلب طعام جماعي، مما يوفر لك من تمرير هاتفك في جميع أنحاء الغرفة.

كما يمكن أن يتيح لك أيضا المتابعة من حيث توقفت في مقال عند التبديل من هاتفك إلى جهاز لوحي، أو حتى السماح للركاب في السيارة بمشاركة موقع معين على الخريطة مع نظام الملاحة في السيارة.

وتتضمن بعض الأمثلة على التطبيقات والتجارب التي يمكنك إنشاؤها باستخدام SDK هذه الألعاب متعددة اللاعبين، والتبديل السلس بين الأجهزة في تطبيقات الإنتاجية، وطلب الطعام الجماعي.

وفي الوقت نفسه، ستوسع أدوات جوجل الجديدة نطاق مشاركة الأجهزة المجاورة، والذي سيمكن مستخدمي أندرويد على من نقل الملفات إلى الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل Chrome وأنظمة Android الأخرى.

وفي شهر أبريل الماضي، تم رصد تحديثا قادما لخيار مشاركة الأجهزة المجاورة والذي يمكن أن يتيح للمستخدمين مشاركة الملفات بسرعة عبر الأجهزة التي سجلت الدخول إلى حساب جوجل، وأكدت عملاقة التقنية سابقا إنها ستجلب ميزة المشاركة القريبة إلى أجهزة Windows في وقت لاحق من هذا العام.

وتتوفر مجموعة الأدوات عبر الأجهزة حاليا في معاينة المطور وتعمل فقط مع هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية في الوقت الحالي، كما تخطط جوجل لتوسيع نطاق الدعم ليشمل أجهزة أندرويد الأخرى وأنظمة التشغيل المنافسة له، بما في ذلك iOS و Windows.