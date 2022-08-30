تسريبات تكشف مفاجأة في شاحن هواتف iPhone 14

كشفت تسريبات مفاجأة جديدة قادمة في هواتف iPhone 14 ، والتي تعتزم شركة آبل الأمريكية إطلاقها رسميا يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق الهواتف بمعدل شحن سريع للغاية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها أسوة بهواتف أندرويد.

وبحسب موقع 9to5Mac فإن شركة آبل ستطلق هواتف iPhone 14 Pro بشاحن جديد بقوة 30 واط، حيث سيكون أول شاحن بهذه القدرة يأتى مع هواتف آيفون، كما أن الشاحن سيحصل على تصميم جديد مختلف عن الشواحن السابقة.

وتؤكد هذه التسريبات تقرير سابق نشر مؤخرا يرجح بشدة إلى أن شركة آبل تقريرستصدر شاحن GaN بقوة 30 واط لهواتف iPhone 14 ، حيث سيوفر الشاحن الجديد مدة الشحن بشكل ملحوظ، ولكن لم يتم التأكيد على أن الشاحن سيتم إصداره لسلسلة الهواتف بشكل كامل، أم سيتم تخصيصه لطرز Pro فقط، المميزة، والأعلى ثمنا.

وعلى الرغم من أن شركة آبل أصدرت خيارات شاحن GaN بقدرة 35 واط لجهاز MacBook Air الجديد والذي يعمل بمعالج M2 ، فلن يكون مفاجئًا إذا كانت هواتف iPhone 14 Pro ستدعم قدرات شحن أسرع ، خاصة مع أن العديد من شركات الهواتف الذكية، أندرويد، تحديدا، يقدمون معدلات شحن سريع للغاية.

وتتجه شركة آبل بشكل قوى إلى تغيير منافذ عدد من أجهزتها للعام القادم، وتحويلها من منافذ Lightning إلى منافذ من نوع USB-C ، بعد ضغط كبير، ومطالبات في الولايات المتحدة وأوروبا لتوحيد شواحن الهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة آبل العام القادم 2023 في تحويل أجهزتها ومن بينها هواتف آيفون لتعمل بمنافذ من نوع USB-C، الأمر الذى يعني أن هواتف iPhone 15 ستأتى بمنافذ من نوع USB-C وليس منافذ من نوع Lightning ، مما سيجبر المستخدمين على تغيير الشواحن الخاصة بهم ودفع المزيد من الأموال.