هل تدعم هواتف iPhone 14 الاتصال بالأقمار الصناعية حال توقف الإنترنت؟

مع اقتراب الإعلان الرسمي عن هواتف آيفون القادمة من شركة آبل الأمريكية، iPhone 14 ، والتي ستنطلق في 7 سبتمبر القادم، ظهرت تقارير كثيرة تؤكد احتواء الهواتف القادمة على ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية، والتي ستكون الأولى من نوعها عبر شركات الهواتف الذكية.

وبحسب تقرير من Gizchina فإن ميزة ميزة الاتصال بشبكة الأقمار الصناعية ستوفر خدمات الاتصال لهواتف iPhone 14 حتى في المناطق النائية، هذا يعني أن المناطق النائية التي لا تحتوي على تغطية شبكة 4G و 5G يمكنها أيضًا الوصول إلى الإنترنت.

وفقًا للتقارير ، ستسمح وظيفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف iPhone 14 بإرسال رسائل قصيرة إلى جهات اتصال الطوارئ عبر شبكة الأقمار الصناعية دون المرور عبر الناقل، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الأقمار الصناعية حتى في حالة عدم وجود تغطية إشارة 4G أو 5G.

كما ذكر تقرير من MacRumors أن تيم فارار ، مستشار الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في شركة الأبحاث Telecom Media & Finance Associates ، قال إن إعلانا لشركة الاتصالات T-Mobile و شركة SpaceX كان على الأرجح يهدف إلى استباق إعلان آبل عن ميزة اتصال الأقمار الصناعية الخاصة بها لهواتف iPhone 14 بالشراكة مع شركة الاتصالات الفضائية الأمريكية Globalstar.

وقال فارار إن خدمة آبل الجديدة في هواتف iPhone 14 ستُقدم مجانًا للرسائل النصية ثنائية الاتجاه فقط عند الإطلاق وستستخدم طيف القمر الصناعي الحالي ، مع عدم وجود تغييرات في القواعد من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) المطلوبة.

كما أفاد تقرير أيضا من مارك جورمان المحلل في وكالة بلومبرج، والذى أخبر عن الميزة لأول مرة أن شركة آبل كانت تعمل على الاتصال بالأقمار الصناعية لهواتف آيفون في ديسمبر 2019، كما قال أنها لا تزال تعمل عليها لهواتف iPhone 14 وستكون مخصصة للاستخدام في حالات الطوارئ ، مما يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن حالات الطوارئ إلى السلطات وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى جهات اتصال الطوارئ.