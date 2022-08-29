عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل تدعم هواتف iPhone 14 الاتصال بالأقمار الصناعية حال توقف الإنترنت؟

هل تدعم هواتف iPhone
هل تدعم هواتف iPhone 14 الاتصال بالأقمار الصناعية

مع اقتراب الإعلان الرسمي عن هواتف آيفون القادمة من شركة آبل الأمريكية، iPhone 14 ، والتي  ستنطلق في 7 سبتمبر القادم، ظهرت تقارير كثيرة تؤكد احتواء الهواتف القادمة على ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية، والتي ستكون الأولى من نوعها عبر شركات الهواتف الذكية. 

وبحسب تقرير من Gizchina فإن ميزة  ميزة الاتصال بشبكة الأقمار الصناعية ستوفر خدمات الاتصال لهواتف iPhone 14 حتى في المناطق النائية، هذا يعني أن المناطق النائية التي لا تحتوي على تغطية شبكة 4G و 5G يمكنها أيضًا الوصول إلى الإنترنت. 

مفاجأت قادمة .. بالصور تسريب ألوان هواتف iPhone 14

صدمة كبيرة.. هاتف iPhone 14 الأساسي مضيعة لأموالك.. وإليك الحل الأنسب

وفقًا للتقارير ، ستسمح وظيفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف iPhone 14 بإرسال رسائل قصيرة إلى جهات اتصال الطوارئ عبر شبكة الأقمار الصناعية دون المرور عبر الناقل،  حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الأقمار الصناعية حتى في حالة عدم وجود تغطية إشارة 4G أو 5G.

كما ذكر تقرير من MacRumors أن تيم فارار ، مستشار الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في شركة الأبحاث Telecom Media & Finance Associates ، قال إن إعلانا لشركة الاتصالات T-Mobile و شركة SpaceX كان على الأرجح يهدف إلى استباق إعلان آبل عن ميزة اتصال الأقمار الصناعية الخاصة بها لهواتف iPhone 14 بالشراكة مع شركة الاتصالات الفضائية الأمريكية Globalstar.

وقال فارار إن خدمة آبل الجديدة في هواتف iPhone 14 ستُقدم مجانًا للرسائل النصية ثنائية الاتجاه فقط عند الإطلاق وستستخدم طيف القمر الصناعي الحالي ، مع عدم وجود تغييرات في القواعد من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) المطلوبة. 

كما أفاد تقرير أيضا من مارك جورمان المحلل في وكالة بلومبرج، والذى أخبر عن الميزة لأول مرة أن شركة آبل كانت تعمل على الاتصال بالأقمار الصناعية لهواتف آيفون في ديسمبر 2019، كما قال أنها لا تزال تعمل عليها لهواتف iPhone 14 وستكون مخصصة للاستخدام في حالات الطوارئ ، مما يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن حالات الطوارئ إلى السلطات وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى جهات اتصال الطوارئ. 

هواتف آيفون شركة ابل هواتف iPhone 14 شبكة الأقمار الصناعية الاتصال بالأقمار الصناعية الوصول إلى الإنترنت ميزات iPhone 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

سوبر لوسيل.. قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبلد الوليد (4-0) في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

بطريقة جهنمية.. زوجان يخططان لـ سرقة طعام من منزل أهله| فيديو

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

النار طالعة للسماء.. السيطرة على حريق مخلفات بأرض فضاء في الدقي

عملية جراحية بسيطة.. حلمي عبد الباقي يكشف تفاصيل حالته الصحية

مرتضى منصور عن غرامة كهربا: هتدفع لو انطبقت السما على الأرض.. فيديو

هل تدعم هواتف iPhone 14 الاتصال بالأقمار الصناعية حال توقف الإنترنت؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

لينا شاماميان في وصلة طرب بالمحكى ومدحت ممدوح يبهر الحضور بالعزف

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ