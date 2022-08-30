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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: تطوير محاور القنطرة غرب وتجميل المناطق المحيطة بالمدارس

طرق الاسماعيلية
طرق الاسماعيلية

تابع اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية استكمال خطة الرصف و رفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة.

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حيث أنهت مديرية الطرق و النقل أعمال تطوير و تجهيز ٣كم من طريق المعاهدة بالقنطرة غرب بداية من ناحية الشمال، عقب إنهاء أعمال التوسيع و نقل أعمدة الكهرباء و تطوير أعمال الإنارة و إنشاء أرصفة و جزيرة وسطى ليصبح الطريق اتجاهين.

كما  تم الانتهاء من فرش طبقة التشريب الmco؛ تمهيدًا لفرد الطبقة الأسفلتية اعتبارًا من الغد.

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و صرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق و النقل بالإسماعيلية أن الأعمال تأتي ضمن الخطة الممتدة ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣ لتطوير محاور القنطرة غرب و التي يتم تنفيذها عن طريق مديرية الطرق و النقل.

 



و بناءً على توجيهات "بشارة " بالاستعداد المُبكر للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، تقوم مديرية الطرق و النقل  بتجميل المناطق المحيطة بالمدارس و تشكيل الأرصفة. حيث تم البدء بمدخل شارع مدرسة السلام الثانوية بنات بشارع الغابة بمركز و مدينة الإسماعيلية و تُستكمل الأعمال تِباعًا.

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