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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء القافلة الدَعوية التابعة للأزهر

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد ، الشيخ محمد عبدالهادي بدوي مدير عام منطقة الوعظ، و أعضاء القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف. 

ويأتي ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والتي تستقبلها محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من السبت ٢٧ أغسطس، وحتي السبت الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٢.
 

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يأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و الأمين العام لِمَجْمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد النظير؛ و ذلك لنشرِ الفكر الوسطيِّ، و تصحيح المفاهيم، و نشر سماحة الإسلام، و بيان وسطيته، و دعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، و التصدِّي للأفكار المتطرفة الهدامة، و جهودها في التنمية في مختلف المجالات، و بيان حرص الإسلام علي صحة الإنسان، و محاربته للشائعات الكاذبة.

و تتناول القافلة الحديث عن القرآن، و المسارعة إلى الخيرات، و ذلك من خلال عقد الندوات و المحاضرات بجميع مراكز و مدن المحافظة السبعة و القُرى، في المساجد، و المدارس، و مراكز الشباب، و دُور الرعاية الاجتماعية، و دواوين الوحدات المحلية، و المديريات الخدمية بالمحافظة. 

و خلال الاجتماع نقل الشيخ محمد عبدالهادي بدوي مدير عام منطقة الوعظ، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور نظير محمد النظير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لمحافظ الإسماعيلية، و لمواطني الإسماعيلية.

كما أعرب أعضاء القافلة عن سعادتهم بالتواجد في الإسماعيلية، و حفاوة الاستقبال، و ما شاهدوه بالإسماعيلية من تسهيلات خلال القيام بأعمالهم، مشيدين بمواطني الإسماعيلية و مظهرها الحضاري من خلال تعاملهم خاصة في المساجد و تنظيم مسابقات تشجيعية للأطفال. 

و من جانبه، رحب محافظ الإسماعيلية بأعضاء القافلة على أرض الإسماعيلية، بوصفهم داعمين لمشايخ الإسماعيلية الأجِلَّاء في نشر وسطية و سماحة الإسلام، معربًا عن سعادته بأن معظم أعضاء القافلة الدعوية من الشباب، مؤكدًا بأن ذلك يساعد على سهولة وصولهم خاصة لفئة الشباب في المجتمع الإسماعيلي. 

و أكد "بشارة" أنَّ الأزهر الشريف هو منارة الإسلام في العالم ، بما يقدمه من نشر سماحة الإسلام و وسطيته في جميع أنحاء العالم، من خلال جامعة الأزهر، و مجمع البحوث الإسلامية. 
وقدم رسالة شكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور نظير محمد النظير أمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ متمنيًا للأزهر الشريف الازدهار و الاستمرار في نشر الفكر الوسطي، و تصحيح المفاهيم، و نشر سماحة الإسلام، و بيان وسطيته، و دعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، و التصدِّي للأفكار المتطرفة الهدَّامة.

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