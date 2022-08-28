رئيس جامعة قناة السويس يعلن الدكتور رأفت عفيفي وكيلاً لكلية العلوم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتعيين الدكتور رأفت محمد عفيفى رمضان وكيلاً لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم.

هذا وكان رئيس الجامعة قد استقبل الدكتور رأفت عفيفي وسلمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

• الدكتور محمد سعد زغلول نائباً لرئيس الجامعة

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتور محمد سعد زغلول للقيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

هذا وقد أستقبل رئيس الجامعة اليوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس الدكتور محمد سعد زغلول لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

كما أشار" مندور " أن الجامعة تعقد على قطاع الدراسات العليا والبحوث الكثير من الآمال في ظل منطقة واعدة هى إقليم القناة وسيناء الذي يحتاج إلى مزيد من الأبحاث العلمية للمساهمة في بناء مشروعاته العملاقة.

يُذكر أن الدكتور محمد سعد زغلول شغل العديد من المناصب الإدارية أهمها عميدًا لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا ، ثم عميدًا للعلوم، ومديرًا للمعامل المركزية بالجامعة ،فعميداً لمعهد الدراسات الأفروآسيوية و مديراً لمركز تنمية الموارد البشرية .