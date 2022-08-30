محافظ الإسكندرية: إنهاء أعمال تطوير حديقة أنطونيادس في أقل من عام.. فيديو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن المحافظة تسعى لإنهاء أعمال تطوير حديقة " أنطونيادس " في أقل من عام ، وسيكون هناك افتتاحا كبيرا لها بإشراف من الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وتابع محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن حدائق " أنطونيادس " ستعود أفضل مما كانت في السابق ، وسيسمح للجمهور والسائحين التنزه فيها .



ونوه محافظ الإسكندرية، أن تعليمات التطوير تعتمد على عودة الحديقة إلى ما كانت عليها ، وذلك من أجل الاستمتاع بها ، مؤكدا أنه زار الحديقة ورأى مت بها من خراب ، وعدد قليل من العمالة .

محافظ الإسكندرية عن قطع أشجار حديقة أنطونيادس: اللى عايز يعرف يجي يشوف

نفى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ما يشاع عن قطع الأشجار والنخيل بحديقة أنطونيادس، موضحا أن هذا كلام فارغ لا أساس له من الصحة، معلنا أنه يتحدى من يروج لقطع أشجار الحديقة أن يأتي بدليل واحد.



وأضاف محافظ الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحديقة تضم أشجار ونخيل من أنواع نادرة ونافورات مياه ومباني على طرازات تمثل حضارات مختلفة.



وأكد محافظ الإسكندرية أن حديقة أنطونيادس بها 38 نوعا من الأشجار النادرة، و27 من أنواع النخيل النادرة جدا منذ مئات السنين.



ولفت إلى أن هناك توجيها رئاسيا بتطوير الحديقة باعتبارها واحدة من أعرق حدائق العالم، والتي أهملت على مدار السنوات وكان ذروة الإهمال في 2011؛ حيث التماثيل مكسورة وأصبحت مرتعا للمدمنين.