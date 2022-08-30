محافظ الإسكندرية عن تجريف حديقة تاريخية: محدش يجرؤ يقطف وردة إلا بأمر نيابي

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن حقيقة تعرض حديقة أنطونيادس التاريخية لحملات من التجريف والتي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "الشريف" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،: "هذه الحدائق موجودة في منطقة سموحة على مساحة 66 فدان وهي أقدم حدائق في الإسكندرية ومن أقدم حدائق العالم".

وأضاف "عمد محمد علي، على تطويرها تطوير ثم أخذها الخديوي إسماعيل وجعلها على غرار نموذج الحدائق الفرنسي ثم آلت ملكيتها إلى جون أنطونياس وعقب وفاته أهداه ابنه إلى بلدية الإسكندرية".



وتابع "هذه الحديقة أثرية وتراثية وتاريخية ورائعة من روائع العالم في الحدائق وتضم المئات والآلاف من الأشجار والنخيل الأثري والتراثي وبها تماثيل رخامية فيها 17 تمثال عن الأساطير الإغريقية وفيها نافورات و27 نوع من الشجيرات و17 نوع من النخيل وكلها تراثية".

واستطرد "محدش يجرؤ يقطف وردة إلا بأمر نيابي وهذه الحديقة أهملت كثيرًا خلال الـ20 عامًا وهي بها أشجار ظلت لأكثر من 1000 سنة وتابعة لوزارة الزراعة ويقوم عليها معهد بحوث البساتين وكل الإنشاءات بها أصبحت عبارة عن كهف مهجور ولكن يجري حاليًا عمليات تطويرها بتوجيهات رئاسية حتى تبقى مزارًا للسياحة وللمصريين".