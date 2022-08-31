طلاب الثانوية العامة للمكفوفين يختتمون امتحانات الدور الثاني اليوم

يختتم اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022 ، طلاب الثانوية العامة للمكفوفين ، امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 202، حيث يؤدي اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة للمكفوفين ، امتحان الدور الثاني في الفلسفة من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة للكفوفين امتحان الدور الثاني في المنطق من 11:30 صباحا لـ 1:30 صباحا.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر لكل الجهات المعنية التى شاركت فى العملية الامتحانية، كما وجه الشكر للمديريات التعليمية على مجهودهم وتوفير أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) بهذا الشكل المنضبط.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء كل امتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ووجه خالد عبد الحكم المديريات التعليمية بضرورة تجميع مجلدات المفاهيم، وإرسالها إلى مقر المديريات والحفاظ عليها، مشددًا على سرعة إرسال أوراق الإجابة وتأمينها حتى تصل إلى لجان النظام والمراقبة التابعة لها كل مديرية.