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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2022.. جامعة القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديمات بالكليات لطلاب تنسيق المرحلتين الاولي و الثانية 2022  خلال العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

و جاءت الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات جامعة القاهرة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ كالآتي:


أصل شهادة الثانوية العامة + ٣ صور منها

شهادة ميلاد كمبيوتر + ٣ صور منها

بطاقة الترشيح للكلية + ٣ صور

٨ صور شخصية حديثة

اثبات سكن الطالب ( إيصال كهرباء أو غاز )

نموذج ٢ جند للذكور فقط

صورة بطاقة الرقم القومي .

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جدير بالذكر انه قد افتتح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المنتدى العلمي لكلية طب قصر العيني حول "التغيرات المناخية والصحة من منظور مصري"، لمناقشة مدى تأثير هذه التغيرات على مختلف مناحي الحياة البيئية والصحية والزراعية المصرية.

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أساتذة وقامات قصر العيني لديهم الكفاءة والقدرة على المساهمة الفعالة في مؤتمر التغيرات المناخية من خلال عمل ورقة بحثية  قوية حول تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الطبي.

واستعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية في شهر نوفمبر القادم، والتي تتم  بمشاركة العديد من الجهات المختصة مثل مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، مشيرًا إلى تعدد الأسباب التي أدت إلى تفاقم قضية التغيرات المناخية في العالم.

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