بدء الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من الأوقاف بجامعة القاهرة.. اليوم

تشهد جامعة القاهرة اليوم الأحد 28 اغسطس 2022 ، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية

وتستمر الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية لمدة 5 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

يأتي تنظيم الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة ، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين جامعة القاهرة و وزارة الاوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات، وبما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والسعي نحو تقديم خطاب ديني متزن خال من التعصب.

أهداف الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية

تهدف الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية إلى صياغة خطاب ديني جديد، والمساهمة في التأهيل والتدريب النوعي للأئمة والوعاظ وتنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية في جميع المجالات، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتتابعة، والاستعانة بخبرات وكفاءات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في جميع المجالات التي يتضمنها بروتوكول التعاون.

تفاصيل الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية

وتتضمن الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية : العديد من المحاضرات والموضوعات المتنوعة ذات الصلة بمجال عملهم، والتي يُلقيها أساتذة من كلية الآداب بجامعة القاهرة حول عدة موضوعات مهمة، يتضمن اليوم الأول منها حوارًا مفتوحًا مع رئيس الجامعة ووزير الأوقاف حول آليات تجديد الخطاب الديني والأداء اللغوي، كما يتم عقد أولى المحاضرات النقاشية للحديث حول "إنقاذ اللغة .. إنقاذ الهوية".

ويتضمن اليوم الثاني من التدريب محاضرات نقاشية حول موضوعات "درء الأخطاء المحيطة باللغة العربية"، و "عندما تكلم العلم بالعربية"، كما تتناول المحاضرات في اليوم الثالث موضوعات بعنوان "دور العربية في نصوص الخطب المنبرية"، و "جماليات اللغة في النثر الخطابي وأداء الخطيب"، بالإضافة إلى محاضرتين في اليوم الرابع من الدورة حول "التراث العربي المخطوط (الرحلة والتميز)"، و "تطوير اللغة مع المتغير الثقافي"، وفي اليوم الأخير يتم إلقاء محاضرة بعنوان "تطوير مناهج اللغة العربية وشهادة الكفاءة اللغوية"، كما سيتم توزيع الشهادات والمطبوعات في نهاية الدورة التدريبية.