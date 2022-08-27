عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة: عقد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة والوافدين 29 أغسطس

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد يتم عقد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة والوافدين والمحولين .

و قالت كلية الإعلام جامعة القاهرة ،   موعد يتم عقد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة والوافدين والمحولي من العام الماضى يوم الاثنين ٢٩ اغسطس الساعة ١٠.٣٠ص بالكلية.


على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر العيني؛ استخدام الروبوت الجراحي بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته، حيث يتم استخدام الروبوت في إجراء الجراحات المتقدمة بالمجان وذلك بدعم من البنك المركزي المصري.

txt

لتجنب الأخطاء .. خطوات ورابط تقليل الاغتراب 2022 قبل فتحه بساعات

txt

آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الصيفي لطلاب الدراسات العليا 13 سبتمبر

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية لمستشفيات جامعة القاهرة يتماشى مع الطفرة التي يشهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تكلفة جهاز الروبوت الجراحي تقدر بنحو 45 مليون جنيه مصري، وهو يعد جهازًا فريدًا من نوعه ويعتبر الجهاز الثالث المتواجد في مصر، والأول في تقديم خدماته مجانًا في سبق جديد لمستشفيات جامعة القاهرة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصرى عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، إن الجراحة بالروبوت تعتبر فرصة لمئات الآلاف من المرضى الذين يعانون من الأورام خاصة أن علاج الأورام لا يحتمل الانتظار، لافتة إلى أنه أصبح من الضرورى توافر هذه التقنية الحديثة بمستشفيات قصر العينى باعتباره منارة العلوم الطبية في الشرق الأوسط والكلية الأقدم في العالم.

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، إن مستشفى قصر العيني يحرص على مواكبة التطور في علاج الأورام والعمليات الجراحية المتقدمة بدخول تقنية الروبوت الجراحي التي انتشرت في كل المراكز الطبية المتطورة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مستشفى قصر العيني يعالج أكثر من ألف مريض سرطان مثانة سنويًا  ومريض سرطان البروستاتا وأورام الكلى بالجراحة التقليدية والمناظير الجراحية.
 

كلية الاعلام جامعة القاهرة ختبارات القدرات للشهادات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة اختبارات القدرات للشهادات المعادلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

بكاش مايوه جرئ.. سارة سلامة تثير ضجة على البحر

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو يحذر كندا بشأن خطط روسيا والصين في القطب الشمالي

روسيا: العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة

قائد أمريكي: نطور أنظمة دفاعية لمواجهة صواريخ روسية وصينية

الأمم المتحدة: الفيضانات تلحق أضرارا بأكثر من 340 ألف شخص في تشاد

العراق .. قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش في ديالى

أفضل أذكار الصباح كاملة .. حصن نفسك في دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص يقفز على سلالم محطة مترو بسيارة مسروقة بمدريد |فيديو

رفعت علم المثليين.. اعتقال مغنية تركية بسبب إساءتها للمدارس الإسلامية

لحظات تحبس الأنفاس.. شاهد صبي يغرق في نهر مليئ بالتماسيح في الهند

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ