عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ما هو الكُتاب ولماذا كانت البنات لا يتعلمن القراءة والكتابة هناك؟| نوستالجيا

مُعلم الكُتَّاب
مُعلم الكُتَّاب

يظن عدد كبير من الطلاب أن شكل الدراسة كان كما هو بالشكل الحالى فى الماضى ، ولا يعرف أن شكل المراحل الدراسية تغير بشكل كبير عن هذا الزمان فلا يعرف جيل الالفينات تفاصيل هذا الزمن الجميل الذى يعتبر من أهم السنوات التى تخرج منها اعظم الأطباء و المهندسين و غيرهم فى مختلف المجالات . 

 

الكُتَّاب قديما ، هو أول مكان يجتمع فيه الأطفال للدراسة وكان يوجد فى كل قرية  مُعلم كُتَّاب، وهو عبارة عن غرفة فرشت بالحصير وبالإضافة الي زير مغطى بخشب معلق به كوز ( أي كوب ) مربوط بحبل فمن أراد أن يشرب أخذ الكوز وملأه بالماء .

الكُتَّاب

مُعلم الكُتَّاب  يسمى فقي تحريفا لكلمة فقيه ومساعده يسمى العريف والفقي عادة لا يعرف شيئا إلا حفظ القرآن الكريم ويكتب كتابة عاجزة وكثيرا ما يكون أعمى ويسمى " سيدنا " ويمسك بيده عصا طويلة من جريد النخل يستطيع أن يصيب بها أبعد ولد عنه فإذا وجد طفلا لا يتحرك ضربه بالعصا وقال له اهتز والفقي عادة يسمع للأولاد الدروس الماضية وغالبا ما يكون ذلك يوم الخميس ثم يقرئهم شيئا جديدا.
 

والكتاتيب هي المدرسة الأولى لكل أطفال الشعب غنيهم وفقيرهم وذلك قبل أن تُنشأ رياض الأطفال وكان بعض الأغنياء يستغنون عن الكتاتيب بمدرس خصوصي يأتي للأطفال في بيوتهم.

مُعلم الكُتَّاب


أما البنات قليل ما يتعلمن القراءة والكتابة في الكُتَّاب لأنه كان منتشر أن تعليم البنات من المصيبات لذلك يبقيان في المنزل ويقومن بالأعمال المنزلية وبعضهن يتعلمن الخياطة على يد معلمة وهي سيدة أو آنسة تقبل تلميذات في بيتها تعلمهن الخياطة من أولها إلى أخرها.
 

الك ت اب الحصير زير سيدنا الشيخ المدرسة الأولى القراءة والكتابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

تطور مفاجئ.. فرمان فرنسي بتأجيل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

الأهلي ينتظر الحصول على 3.5 مليون دولار في الساعات المقبلة.. تفاصيل

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

موضوعات متعلقة

آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الصيفي لطلاب الدراسات العليا 13 سبتمبر

تمريض القاهرة: اختبارات قدرات الشهادات المعادلة الثلاثاء القادم

جامعة القاهرة في أسبوع.. تعيين 31 قيادة جديدة بـ 10 كليات.. وبدء التقدم للسكن بالمدن الجامعية

ترشيحاتنا

بعد اقتراب اسمه من الأهلي.. وحيد خليلوزيتش وصل بمنتخب المغرب لكأس العالم

الاتفاق النووي .. هل تهاجم إسرائيل إيران بعد إنهاء أمريكا للصفقة؟

هل التبرع بالدم يحتسب صدقة ؟ اعرف أفضل أنواع الصدقات الجارية

موعد مباراة الزمالك المتبقية في الدوري المصري والقناة الناقلة

طبيبة الغلابة.. وفاة دكتورة داخل عيادتها بأزمة قلبية والحزن يخيم على قريتها بالمنوفية

فضل الصدقة .. أنواعها وفوائدها و5 أخطاء تحرمك من أجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

بحبل السرة.. شاهد استخراج رضيع حي من تحت التراب بباكستان

ظهر عليها الكبر.. نيللي كريم بإطلالة لن تصدقها|شاهد

فساتين مكشوفة.. البطانة وضعت 3 فنانات في مأزق| نوال الزغبي الأبرز

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ