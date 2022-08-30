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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الصيفي لطلاب الدراسات العليا 13 سبتمبر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد عقد اختبارات الفصل الدراسى الصيفى لطلاب الدراسات العليا . 

و قالت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن اختبارات الفصل الدراسي الصيفي لكلية الآداب جامعة القاهرة تبدأ يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، و تنتهى الاثنين 19 من نفس الشهر.

على الجانب الآخر، بدأت جامعة القاهرة فتح باب التقدم لطلاب الجامعة؛ للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023 من خلال التسجيل الإلكتروني وملء استمارة التقديم ببوابة خدمات طلاب جامعة القاهرة، بالنسبة للطلاب القدامى والجدد.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التقدم للطلاب القدامى اعتبارا من الاثنين 15 أغسطس على أن ينتهي في 15 سبتمبر المقبل، وبالنسبة للطلاب الجدد سيتم فتح باب التقدم اعتبارا من السبت 20 أغسطس الجاري وينتهي يوم 20 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني على الموقع المخصص للمدن الجامعية بجامعة القاهرة.

وتتضمن خطوات التسجيل ملء استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة، ثم تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من موقع الاستمارة الإلكترونية، والدخول على إرشادات التقدم والإقرارات، ثم اختيار جامعة القاهرة، ثم القيام بتحميل الملف الخاص بحالة الطالب وطباعته.

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وتتضمن الخطوة الثالثة رفع الملف إلكترونيا إلى موقع مراجعة الملفات https:/eservices.cu.edu.eg، وتشمل الأوراق المطلوبة استمارة التقديم الإلكترونية، والملف الورقي الخاص بالمدن الذي قام الطالب بتحميله بعد استيفائه، والمرفقات والتي تشمل وصل كهرباء أو مياه أو تليفون، وصورة البطاقة للطالب وولي الأمر، وصورة شخصية رسمية، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الضامن.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة المدن الجامعية الدراسات العليا كلية الاداب Jobs Education

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