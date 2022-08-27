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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منتدى علمي حول التغيرات المناخية والصحة من منظور مصري بطب القاهرة.. الثلاثاء

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعقد كلية طب قصر العيني الثلاثاء المقبل منتدى علميا حول "التغيرات المناخية والصحة من منظور مصري"، لمناقشة مدى تأثير هذه التغيرات على مختلف مناحي الحياة البيئية والصحية والزراعية، وتأثيرها السلبي على حياة الإنسان.

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‎ويعقد المنتدى تحت رعاية الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري، القائم بأعمال عميد الكلية.

‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المنتدى يشهد مشاركة نخبة متميزة من الخبراء في مختلف التخصصات، وتتناول جلساته استعراض التطورات المناخية في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع واهتمامها بالبعد البيئي.

‎وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن جلسات المنتدى تناقش عدة محاور، من بينها التطورات المناخية وما يترتب عليها من تأثيرات على الصحة والأمن الغذائي، ووسائل تثبيط هذه التأثيرات والتكيف معها، كما تستعرض جلسات المنتدى الجهود المصرية في مجال التغيرات المناخية والمبادرات التي تساهم في التصدى لتلك التغيرات، إلى جانب مناقشة دور الإعلام في مجال التوعية بشأن التحديات المناخية.

‎من جانبها، قالت الدكتورة منال المصري، القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن برنامج جلسات المنتدى يناقش التعريف بمفهوم الصحة الكوكبية Planetary health كمفهوم شامل للصحة يتضمن التشابكات المعقدة بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة؛ وما يطرأ عليها من تغيرات، ومنها التغيرات المناخية.

‎وأضافت أن المنتدى يتناول مناقشة المحاور الثلاث الرئيسة لمواجهة التحديات المناخية، وهي التخفيف من حدة التغيرات المناخية بما فيها تقليل الانبعاثات الكربونية وآثارها والتأقلم مع تلك التغيرات، وأخيرًا مرونة الأنظمة الصحية للتعامل مع المخاطر الصحية المحتملة.

وأوضحت أن المتحدثين في المنتدى خبراء من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وأكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل البحوث والتكنولوجيا والابتكار.

كلية طب قصر العيني التغيرات المناخية الحياة البيئية والصحية والزراعية الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية Jobs Education

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