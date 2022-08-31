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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعدما أسدل الستار.. أفشة وزيزو يتصدران قائمة هدافي الأهلي والزمالك في الدوري

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء على منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2021/2022 وتصدر ثنائي النادي الأهلي والزمالك احمد سيد زيزو ومحمد مجدى أفشة قائمة هدافي المسابقة المحلية. 

وتوج فريق الكرة الاول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا بلقب بطولة الدوري الممتاز بعدما وصل رصيده الى 77 نقطة.

فيما جاء فريق بيراميدز وصيفا والنادي الاهلي فى المركز الثالث بينما هبطت أندية الجونة وايسترن كومباني ومصر المقاصة إلى القسم الثاني.

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صدى البلد يستعرض هدافي النادي الاهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز 2021/2022 ..

هدافي الأهلي في دوري 2021/2022 ..

محمد مجدي أفشة .. 8 أهداف + 5 أسيست

التونسي علي معلول .. 8 أهداف

محمد شريف .. 7 أهداف

لويس ميكيسوني .. 5 أهداف + أسيست

بيرسي تاو .. 5 أهداف

هدافي الزمالك في دوري 2021/2022:

أحمد سيد زيزو – 19 هدفا 

سيف الدين الجزيري - 9 أهداف 

أشرف بن شرقي – 8 أهداف 

وأسدل حاوي الأهلي وليد سليمان، الستار على مسيرته الكروية بعد إعلانه الاعتزال بنهاية الموسم، الذي اختتم أمس، بمباراة الأهلي مع  سيراميكا كليوباترا، حيث تمسك بالخروج من الباب الكبير عبر الاعتزال بقميص المارد الأحمر.

أسباب رفض الحاوي التكريم

فوجئ جمهور القلعة الحمراء، برفض وليد سليمان التكريم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي فاز بها الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

جاء رفض وليد سليمان، لعدة أسباب، أهمها فشل الفريق في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، أو حتى كأس مصر، إضافة للحضور الجماهيري الضعيف المتوقع في المباراة، وعدم حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للمباراة.

وكان الحاوي يتمنى نهاية مشواره مع الأهلي بالتتويج بمسابقة الدوري، وخرج وليد سليمان، من قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة في الرقبة.

هاشتاج شكرا الحاوي الأكثر تداولا على تويتر

وتصدر هاشتاج «شكرًا الحاوي وليد سليمان»، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد قرار نجم الأهلي، باعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ودشنت جماهير الأهلي، الهاشتاج، لتوجيه الشكر إلى وليد سليمان، على مسيرته الكروية الكبيرة والحافلة بالإنجازات.

رسالة وداع مؤثرة لجماهير الأهلي

حرص وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء، وزملائه بالفريق الأول لكرة القدم، بعد مظاهر الحب التي تلقاها من الجميع بعد أن انتهى مشواره في الملاعب بنهاية الموسم.

وكتب وليد سليمان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كم تأثرت حتي البكاء، وأنا اتابع وأرصد مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية، الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا، وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: "سهل تعمل فلوس.. والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا".

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