نادي أوروبي يطلب ضم زيزو من الزمالك| تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلب فريق نانت الفرنسي، من نادي الزمالك ضم اللاعب أحمد سيد زيزو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: “زيزو لديه العديد من العروض للرحيل عن نادي الزمالك”.

وتابع: “زيزو يمتلك عرضاً من فريق نانت الفرنسي والذي يتواجد به مصطفى محمد، نجم الزمالك السابق”.

واختتم: “زيزو سيحسم موقفه من العروض قريباً ولكنه من المتوقع أن يستمر في صفوف نادي الزمالك الموسم المقبل”.

زيزو هداف الدوري

وتوج زيزو بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 19 هدف من رابطة اللاعبين المحترفين.