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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أغرب قصة انتقال لنادي.. وليد سليمان لعب للأهلي بالروح والدم والعناية المركزة

صدى البلد

لن تنسى جماهير القلعة الحمراء أهداف وتمريرات الحاوي، فمن ينسى هدفه الثاني، الذي منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي التونسي، ومن ينسى تمريرته الحاسمة لعماد متعب في نهائي الكونفدرالية 2014 في الدقائق الأخيرة، التي توج بها الأهلي  لأول مرة في تاريخه، أنه وليد سليمان، الذي يخط اليوم آخر سطر في مسيرته كلاعب.

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غياب الحاوي عن مباراة تكريمه

يغيب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الظهور في قائمة الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بسبب شكواه من الإصابة.

وكان من المفترض ظهور وليد سليمان في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لتوديع جماهير الأهلي، باعتبارها المباراة الأخيرة له، خاصة أنه أعلن اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري، إلا أن الإصابة التي تعرض لها تحرمه من الظهور في قائمة المارد الأحمر أمام سيراميكا.

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اعتزال الحاوي بعد كأس العالم للأندية

كان وليد سليمان، قد كتب في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعد انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الماضي: «الحمد لله الذي أعطاني أكثر ما تمنيت».

وأضاف: «هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم في أعظم نادٍ في الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي».

وتابع: «أتمنى أن تظل جماهير  الأهلي العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ، ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولي لي في الأهلي وأنا قطعت عهدا ووعدا على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم».

واستكمل سليمان: «بعد أن شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية التاريخية الثالثة، برونزية كأس العالم للأندية بالإمارات، أعلن أن هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم».

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مسيرة الحاوي مع الأهلي

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 17 بطولة، منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، إضافة إلى أربع بطولات لدوري أبطال أفريقيا ولقب الكونفدرالية، بجانب لقبين للسوبر الافريقى، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة، إلا أنه يعود للتألق ولا يعرف للشيب طريقاً، فلم يهزمه الزمن وسرعان ما يعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.

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2 أغسطس 2011 بداية الحاوي الحقيقية

تعاقد النادى الأهلى مع نجمه وليد سليمان، قادما من فريق إنبى، في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء، يوم 2 أغسطس 2011.

وأضاف الحاوي للأهلي كثيرا، بالتتويج بـ 17 بطولة، حيث شارك في 293 مباراة، وسجل 68 هدفاً وصنع 48 هدف أخرين.

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بداية الحاوي مع الساحرة المستديرة

بدأ وليد مسيرته الكروية من خلال اللعب فى مركز شباب بنى مزار بالمنيا، ومن خلاله انتقل إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، ثم انضم لصفوف نادى الجونة فى موسم 2005 _2006.

تألق سليمان مع نادى الجونة ونجح فى لفت الأنظار إليه بقوة، إلى أن نجح مختار مختار المدير الفنى لبتروجت وقتها فى ضم اللاعب لصفوف الفريق البترولى بمهاراته، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادى الإسماعيلى.

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تمثيل المنتخب في أول مواسمه مع بتروجت

لعب وليد سليمان مع نادى بتروجت فى أول موسم له فى الدورى المصرى الممتاز موسم 2006 - 2007، وفى أولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز أحرز سليمان هدف الفوز أمام نادى طلائع الجيش، الذى انتهى بنتيجة 3 / 2 لصالح الفريق البترولى.

وفى هذا الموسم الرائع لسليمان، اختاره المدرب حسن شحاتة لتمثيل منتخب مصر فى بطولة الألعاب العربية، وكان من الأسباب الرئيسية فى فوز المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى هذه البطولة.

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تجربة احترافية قصيرة في أهلي جدة

فى يناير 2009 فضّل وليد سليمان خوص تجربة احترافية جديدة خارج مصر، فى نادى أهلى جدة، الذى انتقل إليه عن سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط بنهاية الموسم الكروى بمبلغ قيمته 500 ألف دولار.

لكن هذه التجربة لم تكن ناجحة بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها اللاعب، إلا أنه ترك بصمته بإحراز هدفه الوحيد فى مرمى نادى الرائد السعودي، كما تمكن من مساعدة نادى أهلى جدة فى المشاركة بدورى الأبطال الأسيوى، باحتلاله المركز الثالث فى دورى المحترفين السعودى موسم 2008 / 2009.

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الانتقال إلى نادي إنبي

عاد سليمان لبتروجت مجددًا، ولعب للفريق موسما إضافيا، قبل أن ينتقل لنادى إنبى ليكون إجمالى عدد المباريات التى شارك فيها سليمان مع نادى بتروجت 70 مباراة محلية وأفريقية، استطاع من خلالها إحراز 19 هدفا، من بينهم الهدف الشهير فى مرمى نادى الصفاقسى التونسى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فى موسم الانتقالات الصيفية 2010 -2011 تهافتت جميع الأندية المصرية على شراء سليمان، ومن بينهم قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن العلاقة بين الناديين البتروليين حسمت الأمور لصالح إنبى الشقيق الأكبر لبتروجت.

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رغبة اللاعب تحسم انتقاله للأهلي

بعد مفاوضات طويلة انتقل أخيرا سليمان إلى النادى الأهلى فى موسم 2010 / 2011 فى صفقة بلغت 8 ملايين جنيه، وكانت هى الأغلى للنادى الأهلى فى هذا الموسم، بعد أن هدد سليمان باعتزال كرة القدم حال عدم موافقة النادى البترولى على ارتدائه للقميص الأحمر.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

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انهيار عصبي ورعاية مركزة للإنتقال للأهلي

قصة انتقال وليد سليمان إلى النادي الأهلي لم تكن عادية، لكنها كانت قصة مليئة بالدراما، حيث تعرض لانهيار عصبي وقطع شرايينه في منزله بعد علمه برفض المسؤولين في نادي بتروجيت انتقاله للقلعة الحمراء، ثم انتقل إلى نادي إنبي، وكان اللاعب قد مكث في المستشفى تحت الملاحظة، وامتنع عن الطعام للضغط على المسؤولين لانتقاله للأهلي.

حب الحاوي للقلعة الحمراء تخطى الحدود، حيث ظل 9 سنوات يراوده حلم انتقاله إلى من يعشقه منذ الصغر، وأكد أكثر من مرة أن وفائه «للمارد الاحمر» يجري في عروقه مجرى الدم.

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مهرجان اعتزال الحاوي برعاية الأهلي وليفربول

في شهر يوليو الماضي، قال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو": "الأيام الماضية شهدت اتصالات ودية بين شركة الكرة بالنادي الأهلي، مع النجم العالمي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لطلب مساعدته في إقناع إدارة ناديه بترتيب موعد مناسب حسب ارتباطات الفريق الإنجليزي المقبلة، ومعرفة طلباتهم المالية للموافقة على مواجهة النادي الأهلي في مهرجان اعتزال وليد سليمان".

واضاف: "اقترحت شركة الأهلي على وكيل محمد صلاح إقامة المباراة في إحدى الدول الخليجية، لضمان حضور جماهيري كامل، إضافة إلى استغلال ذلك في تسويق اللقاء وخروجه بالشكل الذي يليق بتاريخ وإنجازات وليد سليمان مع القلعة الحمراء".

اغرب قصة انتقال لاعب الدوري المصري وليد سليمان لعب للأهلي بالـ روح والدم العناية المركزة جماهير القلعة الحمراء

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