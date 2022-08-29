شكراً وليد سليمان يتصدر تويتر.. الجمهور يستعيد ذكريات الحاوي بعد قرار الاعتزال

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شكر للاعب النادي الأهلي وليد سليمان بعد إعلانه الاعتزال في نهاية الموسم.

وتصدر هاشتاج شكراً الحاوي وليد سليمان تريند تويتر وأصبح في الأكثر تداولاً، واستعاد الجمهور أهدافه الحاسمة وبطولاته مع النادي الأهلي.

وأعلن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، تفاصيل اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، بنهاية الموسم الجارى في بطولة الدورى الممتاز.

ويخوض غدا الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة وليد سليمان مباراته أمام سيراميكا كليوباترا فى ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورغم تلقي وليد سليمان العديد من العروض من أجل الانتقال إلى أحد الفرق المحلية والعربية إلا أنه تمسك بالخروج من البيت الكبير عبر الاعتزال بقميص النادى الأهلي.

وتعاقد النادي الأهلي يوم 2 أغسطس عام ٢٠١١ مع الحاوي وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى.

وبعتبر حاوى النادى الأهلي من العناصر ذوى الخبرات الكبيرة التي دوما ما يلجأ إليها مدربو القلعة الحمراء الذين تعاقبوا على تدريب المارد الأحمر باعتباره أحد الحلول السحرية لفك شفرة المنافسين.

وحصد وليد سليمان منذ انضمامه الى القلعة الحمراء نحو 16 بطولة محلية وقارية وهدد شباك حراس المنافسين وكان دوما مصدر ازعاج لخصوم الأهلي.