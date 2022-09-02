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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الغني هندي: الإسلام عالج قضية الطلاق بشكل متكامل

عبد الغني هندي، عضو
عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق أمر صعب للغاية، وعلينا أن نسعى إلى منع وقوع الطلاق، لكونه كارثة كبيرة تهدد المجتمع.

 

وأضاف عبد الغني هندي خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإسلام عالج قضية الطلاق بشكل متكامل ومن كافة النواحي، متابعا: الإسلام نص على ضرورة الاحترام بين الرجل والمرأة، والتعاون منذ الصغر.


واسترسل عبد الغني هندي: العلماء تحدثوا عن الطلاق وخطورته، مستشهدا بقول أحد العلماء " كثرة الحلف بالطلاق يمين الفساق الذين لا يبالون في أيمانهم أبقيت نساؤهم في عصمتهم أم ضاعت عنهم".

 

وشدد على ضرورة خلق حوار لتوعية الأطفال بمفهوم الأسرة والتعاون والاحترام بين الرجل والمرأة، متابعا: علينا الاقتداء بتعامل رسول الله مع زوجاته لنعيش حياة متوازنة.


وأكد، ضرورة الصدق في العلاقات، ومشاركة الزوج لزوجته في أعمال المنزل ومساعدتها، وذلك اقتداء بمنهج رسول الله.

 

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