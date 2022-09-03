امون ستار: أسعى لتصدير الصورة الصحيحة لمصر في أمريكا وقدمت أغنية بالمصري

حلت النجمة الأمريكية امون ستار ضيفة على صدى البلد وتحدثت عن عشقها لمصر و ترويجها للسياحة في الخارج و تصدير الصورة الصحيحة لمصر.

حب امون ستار لمصر

وقالت امون ستار : " حبي لتسويق السياحة لمصر يرجع إلى عشقي لمصر فقد زرت العديد من البلدان وزرت اهرامات المكسيك لكني اري ان مصر و اهراماتها في مركز حضارة الكون فانا احب مصر و سحرت بها و قررت تشجيع السياحة لها".



بداية تسويق امون ستار لمصر

وتابعت امون ستار قائلة:" كانت لدينا في امريكا صورة ان مصر مازالت تعيش في العصور القديمة ولكن عندما جئت مصر وشاهدت الحقيقة صدمت وكان المشهد مختلفا في مصر عن ما صدر في امريكا واوروبا فقررت تصدير الصورة الصحيحة عن مصر وبداية التسويق كان بألبوم اسمه “الاصل” وكان من ضمنه اغنية غنيت فيها بالمصري واسمها يا مصري وتعاملت فيها مع مخرج من نيويورك وبه مشاهد من مصر واثارها وحقق الالبوم نجاحا كبيرا فقررت بعدها عمل اغاني و كليبات في اماكن سياحية مختلفة".