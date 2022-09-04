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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يسعدك.. تامر هاشم يحتفل بزفاف شقيقته على أحد الشواطئ

تامر هاشم وشقيقته
تامر هاشم وشقيقته

احتفل الفنان تامر هاشم، بزفاف شقيقته، حيث أقيم حفل زفافها أمس، على أحد الشواطئ، متمنيًا لها السعادة في حياتها الزوجية.

ونشر تامر هاشم، مجموعة من الصور التي جمعته بشقيقته في حفل زفافها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها: أحلى عروسة في الدنيا.. ربنا يسعدك انتي وعريسك الجميل.

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تامر هاشم في مسلسل ريفو:

شارك تامر هاشم في مسلسل ريفو، الذي عرض خلال الفترة الماضية على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم، أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

وتدور أحداث المسلسل حول  فرقة تدعي ريفو  صاحبة بند مشهور في التسعينيات تحاول تغيير الموسيقى، ولكن تتحول ظروفهم ولم يستكمل الباند مسيرته، ويأتي مُنتج يريد أن يقدم فيلم سينمائي عن الفرقة، ولكن يتوفى ولم يقدم الفيلم، وتواصل ابنته وهي ركين سعد في العمل تقديم الفيلم، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

ودخل تامر هاشم عالم التمثيل منذ عام 2017 من خلال مسلسل سابع جار بطولة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، شيرين، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وبعدها توالت أعماله وشارك في مسلسل ضد الكسر للفنانة نيللي كريم.

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