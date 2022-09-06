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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحنا صحاب.. شيكابالا: لم تحدث مشاكل بعد انتقال مؤمن زكريا للأهلي

شيكابالا
شيكابالا

حل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على  الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

 

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أخويا.. شيكابالا يحتضن مؤمن زكريا على الهواء

وشارك شيكابالا لاعب نادي الزمالك في فقرة بالبرنامج مع مؤمن زكريا، وقال شيكابالا:"  لم تحدث مشاكل بعد انتقال مؤمن زكريا للأهلي  من الزمالك وإحنا صحاب ".

إحنا صحاب 

وتابع شيكابالا:"  مؤمن زكريا شاف إنه في الوقت ده ممكن يروح النادي الأهلي، وعلاقتي لم تتأثر بـ مؤمن بعد انتقاله للاهلي".

 

وأكمل شيكابالا:"  لازم الناس تفهم إن أي حماس زائد خلال المباريات ينتهى مع صافرة الحكم، وإحنا صحاب كلنا، وكان نفسنا مؤمن زكريا يكمل معانا في نادي الزمالك ".

مؤمن زكريا شيكابالا اسعاد يونس صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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