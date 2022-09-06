إحنا صحاب.. شيكابالا: لم تحدث مشاكل بعد انتقال مؤمن زكريا للأهلي

حل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وشارك شيكابالا لاعب نادي الزمالك في فقرة بالبرنامج مع مؤمن زكريا، وقال شيكابالا:" لم تحدث مشاكل بعد انتقال مؤمن زكريا للأهلي من الزمالك وإحنا صحاب ".

إحنا صحاب

وتابع شيكابالا:" مؤمن زكريا شاف إنه في الوقت ده ممكن يروح النادي الأهلي، وعلاقتي لم تتأثر بـ مؤمن بعد انتقاله للاهلي".

وأكمل شيكابالا:" لازم الناس تفهم إن أي حماس زائد خلال المباريات ينتهى مع صافرة الحكم، وإحنا صحاب كلنا، وكان نفسنا مؤمن زكريا يكمل معانا في نادي الزمالك ".