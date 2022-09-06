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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: حسام حسن لم يحصل على حقه إعلاميا.. وفيريرا مثل كارتيرون| فيديو

صدى البلد

قال حسن مصطفى لاعب الأهلي السابق، إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لا يستحق الضجة الإعلامية الأخيرة.

وأضاف حسن مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أرى إن فيريرا مدرب الزمالك لا يستحق الضجة الإعلامية الأخيرة، فيريرا قدم مستوى طيبا مع الزمالك، ولكن السؤال هنا لماذا لا يتم الإشادة بحسام حسن هو الاخر!".

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وتابع: "هناك مدربين مصريين مميزين مثل حسام حسن وشوقي غريب وغيرهم، ولا يحصلون على نفس الاهتمام ونفس الضجة، وهذا بسبب انهم لا يمتلكون  قنوات تلفزيونية لأنديتهم، كارتيرون أيضا قدم مثل ما قدمه فيريرا ولم تحدث نفس الضجة الإعلامية".

وواصل: الموسم المقبل يمكنني أن أجيب على سؤال من الأفضل فيريرا أم جوزية، وأقل لاعب مع جوزية كان افضل من لاعبين كثر بالزمالك".

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