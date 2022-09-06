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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إذا خاطبك السفيه.. رسالة غامضة من شوبير

صدى البلد

 

 

نشر الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة غامضة رداََ على حديثه مع أحد ولكن لم يفصح عن شخصيته. 

 

وكتب شوبير: نقولها تاني إذا خاطبك السفيه .. تعمل إيه؟؟؟ تسيبه لحد مايموت من الغيظ بس خلاص. 

 

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كشف الإعلامي أحمد شوبير أن مسئولي النادي الأهلي  لم يفقدوا الأمل في ضم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن  مفاوضات الأهلي وفيوتشر شهدت تطورات جديدة باللاعبين الذين سيدخلون ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين حيث طلب فيوتشر ضم الثلاثي طاهر محمد طاهر وحسام حسن وكريم فؤاد  مقابل انتقال بوبو للأهلي.

 

وأضاف شوبير أن طلبات فيوتشر أصابت مسئولي الأهلي بصدمة كبيرة خاصة  وانه لا يوجد أي نية للتفريط في طاهر وكريم خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوبير أن إدارة فيوتشر كانت تنوي طلب ضم حسام حسن او صلاح محسن بشكل نهائي ومد إعارة كريم نيدفيد موسمين مقابل انتقال بوبو للأهلي لكن ذلك تغير فجأة مع تمسك وإصرار الأهلي بضم بوبو.

 

وأصبحت صفقة انتقال محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر إلى الأهلي بالميركاتو الصيفي مهددة بالفشل رغم حصول النادي على موافقة اللاعب وعرض الأهلي انتقال الثلاثي العربي بدر واحمد رمضان بيكهام وعبد الرحمن مانو انتقال نهائي الي فيوتشر وحسام حسن او صلاح محسن علي سبيل الإعارة موسمين.

يذكر أن إدارة فيوتشر اتخذت قرارا سابقا بشأن عدم التفريط في بوبو سواء بالبيع او الإعارة لأي نادي للحفاظ على القوام الأساسي للنادي من أجل المنافسة على البطولة الأفريقية لكن مع إغراءات الأهلي بدأت تتراجع عن قرارها.

 

الأهلى احمد شوبير شوبير مرتضى منصور الإعلامي أحمد شوبير موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك

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