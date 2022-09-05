حقيقة انتقال أحمد عادل ميسي إلى الزمالك

كشف أحمد عادل ميسي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، حقيقة انتقاله لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد عادل ميسي، في تصريحات تليفزيونية: «تواصلت مع وكيلي تامر النحاس، وتأكدت من عدم وجود عروض رسمية، سواء من الزمالك أو أي فريق آخر، وكل ما يتردد في هذا الأمر مجرد اجتهادات موضحا أن عقده ممتد مع النادي الأبيض لمدة موسمين آخرين، ولا صحة لما تردد عن اقترابه من العودة للأبيض مجددا.

اللعب للزمالك حلم

وشدد ميسي نجم الاتحاد السكندري، على أن «أي لاعب يرغب في الانضمام لصفوف الزمالك أو الأهلي بحكم الشعبية والجماهيرية وأنا قادر على تحمل ضغوط اللعب بصفوف القطبين، لكن خلال تلك الفترة تركيزي مع نادي الاتحاد لتقديم مستوى قوي في الموسم الجديد»

سأقاتل للحفاظ على مركزي بالمنتخب

وتحدث أحمد عادل ميسي عن خطوة انضمامه لقائمة المنتخب الوطني، قائلا: «من الضروري التركيز وبذل أقصى مجهود لدي، لإثبات نفسي مع المنتخب في المرحلة الجديدة، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، خاصة أن اللعب على المستوى الدولي يحتاج لبذل جهد أكبر في ظل المنافسة الشرسة مع أكثر من لاعب بنفس مركزك».

واختتم ميسي حديثه عن مسابقة الدوري الموسم المقبل 2022-2023، مؤكدا: «مباريات الدوري ستكون صعبة للغاية، سواء على مستوى المنافسة أو صراع البقاء، وهو ما يتطلب من لاعبي الاتحاد التركيز منذ البداية، لتحقيق مركز يليق بمكانة الفريق السكندري».