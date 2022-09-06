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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن هناك حملة موجهة ضد منتخب الناشئين، ومحمد وهبة المدير الفني للمنتخب.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، هناك حملة موجهة ضد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الشباب، لأنه لم يستدع بعض اللاعبين في هذا المنتخب، حرصت على التحدث في هذا الأمر.

وواصل معوض، رغم إن شهادتي مجروحة لأن نجلي لاعبًا مع منتخب الناشئين، ولكن أنا أعرف كابتن محمد وهبة، جيدًا لأنه من أبناء الإسماعيلية، وكنت أعرفه عندما كنت لاعبًا في الإسماعيلي.

وأتم معوض، أعتقد أن الأهلي سيتدخل في أزمة كهربا وسيحلها في الأسبوع المقبل، الوقت لم يكن مناسب في الفترة الماضية للتحدث في أي شيء، وبقاء كهربا سيكون فيه إضافة للفريق، وأعتقد أنه لو وصل لجاهزيته سيكون أفضل من أي جناح حالي بالنادي الأهلي.

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كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، رفضت  فكرة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق الأول  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء علي سبيل الإعارة أو البيع. 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، محمد شريف تلقي عرضاَ رسمياَ من أومونيا نيقوسيا القبرصي مقابل 2 مليون دولار لشرائه خلال الفترة الحالية

وأضاف شبانة، اللجنة رفضت بيع اللاعب في الميركاتو الحالي للحاجة إلى خدماته في الصيف بالإضافة للعناصر الأساسية مع الفريق لضمان المنافسة علي الألقاب المختلفة

وأتم شبانة،  عدم التعاقد مع مهاجم سوبر جعل إدارة الكرة ترفض العروض أو فكرة رحيل محمد شريف وتأجيل أي عروض لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لحين الاستقرار علي تدعيم هجوم الفريق الأول.

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