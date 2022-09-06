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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى لجماهير الأحمر.. الأهلي يرفض احتراف محمد شريف ليستمر مع الفريق.. فيديو

صدى البلد

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، رفضت  فكرة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق الأول  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء علي سبيل الإعارة أو البيع. 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، محمد شريف تلقي عرضاَ رسمياَ من أومونيا نيقوسيا القبرصي مقابل 2 مليون دولار لشرائه خلال الفترة الحالية

وأضاف شبانة، اللجنة رفضت بيع اللاعب في الميركاتو الحالي للحاجة إلى خدماته في الصيف بالإضافة للعناصر الأساسية مع الفريق لضمان المنافسة علي الألقاب المختلفة

وأتم شبانة،  عدم التعاقد مع مهاجم سوبر جعل إدارة الكرة ترفض العروض أو فكرة رحيل محمد شريف وتأجيل أي عروض لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لحين الاستقرار علي تدعيم هجوم الفريق الأول.

 

عروض الأهلي لضم لاعب إنبي.. 

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أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية من الأهلي والزمالك بشأن مصطفى شلبي ومحمود جاد.

وأوضح الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم أن الأهلي والزمالك لم يتفاوضا بشكل رسمي لضم مصطفى شلبي ومحمود جاد حتى الآن.

وطلب مسؤولو نادي انبي من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور الحصول علي مليوني دولار للموافقة على رحيل محمود جاد حارس انبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للفريق الأبيض.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”، قائلا: "خاص.. إنبي يطلب مليوني دولار نظير التفريط في محمود جاد للزمالك". 

 

الأهلى محمد شريف الزمالك مرتضى منصور الانتقالات الشتوية نادي إنبي أحمد حسن

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