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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي يرحب بالدخول في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طلبت من وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بشأن عودة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق الأول والذي انتهت إعارته مع الفريق السكندري خلال الموسم المنقضي. 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، مسؤولو النادي الأهلي أبلغوا محمد شكري برحيله إلى نادي سيراميكا كليوباترا ودخوله في أحد الصفقات التبادلية، وتحديداً مصطفي سعد ميسي أو الإبقاء عليه حسب وجهة نظر المدير الفني الجديد. 

وأضاف شبانة، اللاعب وافق وأبدى رغبته في ظل قناعته بأحمد سامي مدرب سيراميكا والذي كان يعتمد عليه بشكل أساسي خلال قيادته لسموحة قبل رحيله .

وأتم شبانة، مسؤولو النادي الأهلي يسعون خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم ملف الصفقات الجديدة والحصول على شادي حسين ومصطفى سعد ميسي لاعبا فريق سيراميكا كليوباترا وضخ دماء جديد داخل الفريق الأحمر. 

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أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية من الأهلي والزمالك بشأن مصطفى شلبي ومحمود جاد.

وأوضح الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم أن الأهلي والزمالك لم يتفاوضا بشكل رسمي لضم مصطفى شلبي ومحمود جاد حتى الآن.

وطلب مسؤولو نادي انبي من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور الحصول علي مليوني دولار للموافقة على رحيل محمود جاد حارس انبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للفريق الأبيض.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”، قائلا: "خاص.. إنبي يطلب مليوني دولار نظير التفريط في محمود جاد للزمالك". 

 

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