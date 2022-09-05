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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوبو في الأهلي.. شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي رغم تعنت فيوتشر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن مسئولي النادي الأهلي  لم يفقدوا الأمل في ضم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن  مفاوضات الأهلي وفيوتشر شهدت تطورات جديدة باللاعبين الذين سيدخلون ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين حيث طلب فيوتشر ضم الثلاثي طاهر محمد طاهر وحسام حسن وكريم فؤاد  مقابل انتقال بوبو للأهلي.

صدمة كبيرة في الأهلي 

وأضاف شوبير أن طلبات فيوتشر أصابت مسئولي الأهلي بصدمة كبيرة خاصة  وانه لا يوجد أي نية للتفريط في طاهر وكريم خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوبير أن إدارة فيوتشر كانت تنوي طلب ضم حسام حسن او صلاح محسن بشكل نهائي ومد اعارة كريم نيدفيد موسمين مقابل انتقال بوبو للأهلي لكن ذلك تغير فجاه مع تمسك وإصرار الأهلي بضم بوبو.

صفقة بوبو مهددة بالفشل 

وأصبحت صفقة انتقال محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر الي الأهلي بالميركاتو الصيفي مهددة بالفشل رغم حصول النادي على موافقة اللاعب وعرض الأهلي انتقال الثلاثي العربي بدر واحمد رمضان بيكهام وعبد الرحمن مانو انتقال نهائي الي فيوتشر وحسام حسن او صلاح محسن علي سبيل الإعارة موسمين.

يذكر ان إدارة فيوتشر اتخذت قرارا سابقا بشأن عدم التفريط في بوبو سواء بالبيع او الإعارة لأي نادي للحفاظ علي القوام الأساسي للنادي من أجل المنافسة علي البطولة الأفريقية لكن مع اغراءات الأهلي بدأت تتراجع عن قرارها

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