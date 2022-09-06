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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

احذروا هذه الوظائف أصحابها مهددون مستقبلا.. الطب والهندسة أبرزها

الطب
الطب

الطب والهندسة.. كليات يراها البعض على أنها القمة التي يجب على الأبناء الالتحاق بها، ولكن هناك صدمة ستصيب الجميع عند معرفتها، وهى أن الأطباء والمهندسين من المهن التي سوف تختفي مع التقدم التكنولوجي، وبالتالي فـ هؤلاء معرضون لفقدان وظائفهم. فما القصة؟.

مهن تندثر مع التطور التكنولوجي

التطور التكنولوجي أصبح يهدد بعض المهن والتى قد تتعرض للاندثار، مع بروز مهن أخرى وفرص جديدة تخلقها التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، ولكن على الجميع أن ينتبه لطبيعة وظيفته وراتبه الذي يتقاضاه، فقد تجد فجأة أن هذه المهنة لا تتماشي مع التطورات، ولكن الأغرب هو اندثار الطب والهندسة.

مهن قد تندثر مع مرور الوقت تتضمن عمّال البريد وفرزه وتوصيله واللوجيستيات المرتبطة بالنقل، خاصة فى ظل التحول التكنولوجي والذي أدي إلى تحويل عملية الفرز لأن تكون أوتوماتيكية من خلال مسح الباركود على الطرد، لا تتوقف المهن المندثرة عند هذا الحد بل فإنها تشمل عمل مشغلي الآلات المكتبية والخياطة في معامل الألبسة وتشغيل أنظمة ضخ النفط.

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التحول للأدوات الحديثة قلل من تدخل العامل البشري فى العديد من الوظائف، واستبداله بالروبوت  المبرمجة القادرة على أن تحلّ محلها، بكلفة أقلّ وفعالية أكبر، ولكن الصدمة أن تلك الوظائف المهددة بالانقراض، الطب والهندسة الأمر الذي قد يكون مستحيل ولكنه سيحدث بالفعل.

جون بوغليانو قال فى مجموعة من الكتب التحفيزية، من بينها "الروبوتات قادمة: دليل نجاة الإنسان لتحقيق الأرباح في عصر الأتمتة"، أن الأطباء من بين المهددون بالانقراض، ولكن ليس الطب بجميع مجالاته فهناك بعض مجالات الطب أو فروعه مهددة بسبب التطور في تشخيص الأمراض إلكترونيا.

أما المهنة الأخرى والتي لا يستوعب أى عقل بشري أن تكون مهددة هى المحاماة حيث يري بوغليانو أن عدد المحامين الذين يقومون بالعمل الروتيني وترتيب المستندات في المستقبل سيقل كثيرا جدا، الأغرب فى قول بوغليانو هو مجال الهندسية المعمارية والذى قال أنه مهدد بتقلص في الوظائف التقليدية.

وظائف سوف يزداد الطلب عليها

الطب والهندسة .. أما الوظيفة التى لا يمكن أن تستوعب اندثارها وهى الطيارون، ولكن بوغليانو يقول الطائرات بدون طيار تحل محل الطيارين بالفعل في المهمات الخطرة، وسيستمر هذا الأمر مع زيادة اعتماد الحروب على الأنظمة والتقنيات الإلكترونية.

ورغم كثرة الوظائف التى يمكن أن تندثر لكن هناك دائما منحة فى وسط المحنة، فهناك العديد من الوظائف التى ستخلقها التكنولوجيا منها أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو برمجيات لوغاريتمات الكمبيوتر، بجانب المهندسين المتخصصين في حماية وصيانة هذه النظم، كذلك سيزيد الطلب على المهن الحرفية التقليدية، مثل السباكين، والكهربائيين، والبنائين المحترفين.

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الطب والهندسة .. لا تتوقف مجموعة الوظائف التي سيزيد الطلب عليها عند هذا الحد بل تمتد إلى مطوري البرامج، وهى الوظائف التى ترتبط بتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى صناع المحتوى فى ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

التسويق الرقمي، هي المهنة التى سوف تظهر بشدة خلال السنوات المقبلة فى ظل انتشار عصر الانترنت والشراء أون لاين، كما تشمل تلك القائمة أيضا محلل البيانات عبر الأنظمة التى تعمل على الإنترنت، بالإضافة إلى وظائف  أمن المعلومات.

وتتضمن الوظائف التى سوف يزيد الطلب عليها أخصائي التجارة الإلكترونية، والتي تعتمد على شبكات الأنترنت، بالإضافة إلى وظائف محللي تعلم الآلة الرقمي، وأخصائي مواقع التواصل الاجتماعي ومطوري الويب بسبب الانتشار الرهيب لمواقع الإنترنت.

الطب والهندسة التطور التكنولوجي التقدم التكنولوجي التسويق الرقمي التجارة الإلكترونية

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