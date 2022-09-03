اعتماد برنامجي الهندسة الإنشائية و القوى والآلات الكهربية في جامعة عين شمس

أعلن الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس أنه خلال فعاليات اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته المنعقدة في 31 أغسطس 2022 تم الإعلان عن اعتماد برنامجي الهندسة الإنشائية و هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة جامعة عين ليصل إجمالي البرامج المعتمدة بالكلية حتى الآن إلى 10 برامج معتمدة .

وفي هذا الصدد تتقدم إدارة الكلية برئاسة الدكتور عمر الحسيني بالشكر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة لدعهم المستمر للكلية .

كما تتقدم إدارة كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالشكر والعرفان لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية و الهيئة المعاونة وفرق العمل بالبرامج المعتمدة لما بذلوه من جهد ،أملين في اعتماد باقي البرامج التخصصية الأكاديمية بالكلية قريبا