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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد برنامجي الهندسة الإنشائية و القوى والآلات الكهربية في جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس أنه خلال فعاليات اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته المنعقدة في 31 أغسطس 2022 تم الإعلان عن اعتماد برنامجي الهندسة الإنشائية و هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة جامعة عين ليصل إجمالي البرامج المعتمدة بالكلية حتى الآن إلى 10 برامج معتمدة .

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ..58% للآداب ومقاعد كثيرة لكليات الحقوق

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الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022

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موعد انتهاء التحويلات من الجامعات إلى عين شمس.. الخطوات والشروط

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غدا.. جامعة عين شمس تستضيف مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ

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جامعة عين شمس تستضيف مبادرة العمل الإقليمي للتحضير لـCOP27

وفي هذا الصدد تتقدم إدارة الكلية برئاسة الدكتور عمر الحسيني بالشكر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة لدعهم المستمر للكلية .

 كما تتقدم إدارة  كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالشكر والعرفان لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية و الهيئة المعاونة وفرق العمل بالبرامج المعتمدة لما بذلوه من جهد ،أملين في اعتماد باقي البرامج التخصصية الأكاديمية بالكلية قريبا

جامعة عين شمس كلية الهندسة بجامعة عين شمس كلية الهندسة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جودة التعليم

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