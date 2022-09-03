موعد انتهاء التحويلات من الجامعات إلى عين شمس.. الخطوات والشروط

أعلن قطاع شؤون التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن فتح باب التحويلات الإلكتروني أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2022/2023م ، لمدة شهر حتى 20 سبتمبر، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس على الـــ QR المدرج على موقع جامعة عين شمس .

خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية لـ جامعة عين شمس

ويمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لـ جامعة عين شمس إلكترونيًا وسداد المقابل المالي لخدمة التحويل والقبول المركزي، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة.

جامعة عين شمس

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنه على الطلاب الراغبين في التحويل للفرق الأعلى عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ورفع صورة الثانوية العامة أيضا وصورة الرقم القومي، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق بوابة الجامعة الإلكترونية.

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات والتقديرات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل، كما نلتزم بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن اليات قبول كافة الفئات المدرجة على موقع التحويلات الإلكترونية.

وتستضيف جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وذلك في مؤتمر دولي يشهد فعالياته، مدرج المحلاوي بكلية الطب، خلال الفترة من 3 إلى 5 من سبتمبر.

يقام المؤتمر بهدف مناقشة تأثير تغير المناخ على المناطق الزراعية البيئية المختلفة وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المنا COP27 في نوفمبر المقبل .

ومن المتوقع أن يشارك بالمؤتمر عدد من الشخصيات الدولية والمحلية البارزة من بينهم د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، الدكتور جيفري ساكس، المدير السابق لمعهد الأرض، جامعة كولومبيا. كبير مستشاري الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، جوردون براون، رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة ، د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، وغيرهم من الشخصيات البارزة من مختلف دول العالم .