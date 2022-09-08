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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. مصر ترصد أول حالة إصابة بجدري القرود وأوكرانيا تقر للمرة الأولى بضرب قواعد روسية في شبه جزيرة القرم

صدى البلد

السيسي: نحتاج إلى 800 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ
وزير: نيجيريا سترسل المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول الشتاء
زيلينسكي يعلن استعادة مناطق من القوات الروسية في خاركيف
العليمي: الحوثيون يواصلون خرق الهدنة الأممية
اليونان تشكو تركيا للناتو والأمم المتحدة بسبب تصريحات لأردوغان


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت أنه في اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت فعالياته امس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن مصر من أولى الدول التي وضعت استراتيجيــــة متكاملــــة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يؤكد ضرورة التكيف مع آثار تغير المناخ التي ما زالت تعاني من نقص في التمويل.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية قضية المناخ في فكر العالم والتي أضحت على رأس أولويات أجندة التنمية البشرية، مضيفًا: "إننا نحتاج إلى 800 مليار دولار سنويا حتى عام 2025 لمواجهة تداعيات تغير المناخ".

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "القبس" عن رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قوله إن الحوثيين يواصلون خرق الهدنة الأممية، مضيفًا أن "ميليشيات الحوثي الانقلابية دأبت على اختلاق الذرائع التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين".

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دوليًا، قالت "الراي" إن وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، قال إن نيجيريا سيكون بمقدورها إرسال المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول الشتاء القادم.

وبينما تبحث أوروبا عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز الروسي، قال سيلفا إن مشكلات الأمن تؤجل تسليمات المزيد من الغاز في الوقت الحالي، لكن نيجيريا ستبني خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري عبر الجزائر إلى أوروبا.

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث عن ”أخبار سارة“ من منطقة خاركيف شرقي كييف، قائلا إن قواته استعادت بعض المناطق من القوات الروسية.

وفي كلمة بالفيديو في المساء، وجه الشكر أيضا لقوات المدفعية الأوكرانية على ما قال إنها ضربات ناجحة ضد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

وأشارت "الوطن" إلى أن رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني اعترف للمرة الأولى بتنفيذ ضربات صاروخية استهدفت، في اغسطس، قواعد روسية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، مهددًا بمواصلة هذا النوع من العمليات.

وذكرت "الأنباء" أن اليونان أرسلت خطابات إلى حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة تشكو فيها مما وصفته بتصريحات ”تحريضية“ أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتطلب منهما التنديد بسلوك أنقرة. وأعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عن قلقه إزاء تصريحات أردوغان التي اتهم فيها اليونان، عضو الاتحاد، باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، وقال إن تركيا مستعدة ”لفعل ما يلزم“ عندما يحين الوقت المناسب.

 

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