عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة أوكرانيا تعصف بأسعار النفط ومخاوف كبيرة من الركود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أغلقت العقود الآجلة للنفط على انخفاض حاد، أمس الأربعاء، متراجعة عن مستويات شهدتها قبل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بفعل بيانات تجارية ضعيفة من الصين غذت مخاوف المستثمرين حيال مخاطر الركود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 4.83 دولار، أو 5.25 بالمئة، لتسجل عند التسوية 88 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت عن مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثامن من فبراير الماضي.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.94 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 81.94 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذيناير الماضي.

رفع الفائدة مستمر

ومن المنتظر أن تواصل بضعة بنوك مركزية كبرى حول العالم زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، لكن خبراء اقتصاديين قالوا إن الولايات المتحدة تبدو مهيأة على نحو أفضل لاجتياز العواصف.

وعزز ذلك الدولار الأمريكي ليرتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما مقابل الين الياباني وذروة 37 عاما أمام الجنيه الاسترليني.

ويضغط ارتفاع الدولار على أسعار النفط لأن معظم مبيعات الخام حول العالم يجري تنفيذها بالعملة الأمريكية.

انهيار أسعار النفط إلي أدنى مستوى منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا

ضربة لموسكو.. الهند تنضم لأمريكا وتؤيد وضع سقف لسعر النفط الروسي

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل حاد عندما يجتمع يوم الخميس. وسيعقبه اجتماع لمجلس الاحتياط الفيدرالي في 20 و21 سبتمبر.

مخاوف الطلب على النفط

وزادت بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين وسياسة صفر كوفيد الصارمة من المخاوف بشأن الطلب على النفط. وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الخام في أغسطس هبطت 9.4 في المئة عن مستواها قبل عام.

واستمدت أسعار النفط بعض الدعم من تهديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بوقف صادرات بلاده من النفط والغاز إذا فرض الغرب سقفا لأسعارها.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، متأخرة يوما عن الموعد المعتاد بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وزير الطاقة الروسي: موسكو ستخفض إنتاجها من النفط هذا العام بحوالي 2%

انهيار احتياطي النفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ 1984

بايدن ملتزم بتعزيز إمدادات الطاقة

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار، وذلك بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض صغير في إنتاج النفط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان "الرئيس كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تفي بالطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكين والمستهلكين حول العالم”.

ووافقت أوبك+ على خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر، سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.

 

مخزونات النفط الجنيه الاسترليني زيادة أسعار البترول البنك المركزي صادرات دولار الدعم تكساس مزيج برنت النفط العقود الآجلة الخام الولايات المتحدة أوكرانيا اسعار النفط الرئيس الروسى مخاوف المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

موضوعات متعلقة

انهيار أسعار النفط إلي أدنى مستوى منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا

ضربة لموسكو.. الهند تنضم لأمريكا وتؤيد وضع سقف لسعر النفط الروسي

ترشيحاتنا

أزمة أوكرانيا تعصف بأسعار النفط ومخاوف كبيرة من الركود

دور زوجته الأولى .. حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل ضجة الطلاق

هل الغيرة السبب .. طلاق بوسي وهشام ربيع حديث السوشيال ميديا

دعاء في جوف الليل لقضاء الحاجة.. احرص عليه لأنه مستجاب

السعودية .. كيف حققت المملكة نموًا كبيرًا في الناتج المحلي؟

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها تورم الساق.. علامات تحذيرية غير متوقعة للإصابة بسرطان عنق الرحم

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

ينتقل فى العلاقة الزوجية .. أبرز تصريحات هانى الناظر عن جدري القرود

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ