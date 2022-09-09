نقيب أطباء الأسنان يكشف سبب أزمة البنج

تحدث إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن استمرار أزمة بنج الأسنان لمدة عام دون حل وسبل حل الأمر.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" بقناة "المحور"،:" هناك مصنعان فقط في مصر لإنتاج بنج الأسنان، وهذين المصنعين لا يعملوا بالطاقة القصوى بسبب وجود عيوب في الماكينات أو نقص الإنتاجات الخارجية".

وأوضح:" بحثنا الثلاثاء الماضي مع وزير الصحة حل أزمة بنج الأسنان في أقرب وقت وكان ذلك في حضور رئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء باعتبارها المشرفة للإفراج عن المستورد".

وأشار إلي أن علبة البنج وصلت إلى 1000 جنيه من أصل 400 جنيه خلال الأزمة في الفترة الماضية بسب قلة وفرة المنتج في الأسواق.