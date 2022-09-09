عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب أطباء الأسنان يكشف سبب أزمة البنج

صدى البلد

تحدث  إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن استمرار أزمة بنج الأسنان لمدة عام دون حل وسبل حل الأمر.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" بقناة "المحور"،:" هناك مصنعان فقط في مصر لإنتاج بنج الأسنان، وهذين المصنعين لا يعملوا بالطاقة القصوى بسبب وجود عيوب في الماكينات أو نقص الإنتاجات الخارجية".

وأوضح:" بحثنا الثلاثاء الماضي مع وزير الصحة حل أزمة بنج الأسنان في أقرب وقت وكان ذلك في حضور رئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء باعتبارها المشرفة للإفراج عن المستورد".

وأشار إلي أن علبة البنج وصلت إلى 1000 جنيه من أصل 400 جنيه خلال الأزمة في الفترة الماضية بسب قلة وفرة المنتج في الأسواق.

وزير الصحة قناة المحور أطباء الأسنان الشراء الموحد الاسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

اتصالحنا .. دينا الشربيني ترد على إهانة عمرو دياب لها بكلمة واحدة|فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. أول صورة لتوقيع كولر لـ الأهلي في وجود أمير توفيق ومرتجي

سيف الجزيري يكشف أسباب خسارة الزمالك مباراة السوبر أمام الهلال السعودي

القاهرة وطوكيو تتفقان على ضرورة تكثيف الشركات اليابانية لأنشطتها الاستثمارية في مصر

نفس الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب يسرا | شاهد

تطوير منطقة خدمات الأهرامات وبدء التشغيل التجريبي لمنظومة الطاقة النظيفة والحافلات الكهربائية

لاعبو الهلال يتسلمون كأس سوبر لوسيل بعد الفوز على الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستاد نهائي مونديال ٢٠٢٢.. عمرو دياب يشعل حفل افتتاح "لوسيل" .. صور

بحضور السقا وكرارة.. لحظة عقد قران إسلام جمال

بعد ما بقت زوجة تانية .. شاهد شكل بوسي قبل الشهرة والنجومية

كلمات حزينة .. منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ