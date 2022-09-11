تونس .. طريقة عمل الفريكاسي

طريقة عمل الفريكاسي، تعتبر الفريكاسي أكل تونسية ، تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل الفريكاسي بالخطوات التالية :

وقت عمل الفريكاسي

وقت التحضير: ٢ ساعة

وقت الطبخ: ١٥ دقيقة

عدد الوجبات: 6



مقادير الفريكاسي:



500 غ دقيق

½ كوب خميرة

½ كوب زيت

ملعقة صغيرة سكر

بيضة

كوب ماء دافئ

1 ½ ملعقة صغيرة ملح

1 ½ كوب زيت نباتي للقلي

طريقة عمل الفريكاسي

1. فى وعاء صغير اخلصى الخميرة مع الماء و ملعقة دقيق واحدة.

2. اتركيهم جانبا لمدة ساعة حتى تختمر.

3. فى وعاء عميق اعجني باقى كمية الدقيق مع الملح و السكر و البيض و الزيت و قومى بالخليط جيدا.

4. بعد مرور الساعة ضيفى خليط الخميرة و اعجنى حتى الحصول على عجينة متماسكة مناسبة.

5. غطى الوعاء و اتركيه فى مكان دافئ لمدة نصف ساعة ليتضاعف.

6. شكلى العجينة على شكل كرات بحجم البرتقالة.

7. فى وعاء عميق سخنى زيت القلي.

8. قلى الكرات بالزيت.

9. صفيها و اتركيها جانبا لتهدأ.

10. شقيها بالسكين و احشيها بالحشو ثم قدميها.

11. الحشو التونسي غالبا ما يكون بطاطس مسلوقة او تونة او زيتون أو بيض مسلوق حسب رغبتك.