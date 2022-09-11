تونس .. طريقة عمل الفريكاسي

طريقة عمل الفريكاسي، تعتبر الفريكاسي أكل تونسية ، تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل الفريكاسي بالخطوات التالية :
وقت عمل الفريكاسي
وقت التحضير: ٢ ساعة
وقت الطبخ: ١٥ دقيقة
عدد الوجبات: 6
مقادير الفريكاسي:
500 غ دقيق
½ كوب خميرة
½ كوب زيت
ملعقة صغيرة سكر
بيضة
كوب ماء دافئ
1 ½ ملعقة صغيرة ملح
1 ½ كوب زيت نباتي للقلي
طريقة عمل الفريكاسي
1. فى وعاء صغير اخلصى الخميرة مع الماء و ملعقة دقيق واحدة.
2. اتركيهم جانبا لمدة ساعة حتى تختمر.
3. فى وعاء عميق اعجني باقى كمية الدقيق مع الملح و السكر و البيض و الزيت و قومى بالخليط جيدا.
4. بعد مرور الساعة ضيفى خليط الخميرة و اعجنى حتى الحصول على عجينة متماسكة مناسبة.
5. غطى الوعاء و اتركيه فى مكان دافئ لمدة نصف ساعة ليتضاعف.
6. شكلى العجينة على شكل كرات بحجم البرتقالة.
7. فى وعاء عميق سخنى زيت القلي.
8. قلى الكرات بالزيت.
9. صفيها و اتركيها جانبا لتهدأ.
10. شقيها بالسكين و احشيها بالحشو ثم قدميها.
11. الحشو التونسي غالبا ما يكون بطاطس مسلوقة او تونة او زيتون أو بيض مسلوق حسب رغبتك.