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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تونس .. طريقة عمل الفريكاسي

طريقة عمل الفريكاسي
طريقة عمل الفريكاسي

طريقة عمل الفريكاسي، تعتبر الفريكاسي أكل تونسية ، تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل الفريكاسي بالخطوات التالية :

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وقت عمل الفريكاسي

وقت التحضير: ٢ ساعة
وقت الطبخ: ١٥ دقيقة
عدد الوجبات: 6


مقادير الفريكاسي:


500 غ دقيق
½ كوب خميرة
½ كوب زيت
ملعقة صغيرة سكر
بيضة
كوب ماء دافئ
1 ½ ملعقة صغيرة ملح
1 ½ كوب زيت نباتي للقلي

طريقة عمل الفريكاسي

1. فى وعاء صغير اخلصى الخميرة مع الماء و ملعقة دقيق واحدة.
2. اتركيهم جانبا لمدة ساعة حتى تختمر.
3. فى وعاء عميق اعجني باقى كمية الدقيق مع الملح و السكر و البيض و الزيت و قومى بالخليط جيدا.
4. بعد مرور الساعة ضيفى خليط الخميرة و اعجنى حتى الحصول على عجينة متماسكة مناسبة.
5. غطى الوعاء و اتركيه فى مكان دافئ لمدة نصف ساعة ليتضاعف.
6. شكلى العجينة على شكل كرات بحجم البرتقالة.
7. فى وعاء عميق سخنى زيت القلي.
8. قلى الكرات بالزيت.
9. صفيها و اتركيها جانبا لتهدأ.
10. شقيها بالسكين و احشيها بالحشو ثم قدميها.
11. الحشو التونسي غالبا ما يكون بطاطس مسلوقة او تونة او زيتون أو بيض مسلوق حسب رغبتك.

بيض مسلوق الفريكاسي طريقة عمل الفريكاسي مقادير عمل الفريكاسي السكر ​​​​​​​health

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