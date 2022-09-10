طريقة عمل آيس كريم الأفوكادو.. فوائد مذهلة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل آيس كريم الأفوكادو بمذاق لا يقاوم لعشاق الأفوكادو يمكنك اتابع المقادير وتحضيره لأسرتك والتمتع بالفوائد.



مقادير طريقة عمل آيس كريم الأفوكادو :



2 كوب حليب

2 كوب كريمة جوز الهند

1 كوب سكر أبيض ناعم

2 ثمرة أفوكادو مقشر ومهروس

ملعقة عصير ليمون



طريقة عمل آيس كريم الأفوكادو :

1- اخفقي الحليب مع كريمة جوز الهند، السكر، عصير الليمون والأفوكادو في الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ليناً.

2- اسكبيه في وعاء وغطّيه وضعيه في الثلاجة حتى يتجمد.

3- اسكبي الخليط في قوالب الآيس كريم وضعيه في الفريزر في الليلة التي تسبق تقديمه.

4- اخرجي الآيس كريم من الفريزر واتركيه 10 دقائق حتى يصبح ليّن قبل تقديمه.

أظهرت دراسة جديدة من جامعة إلينوي أن تناول الأفوكادو كجزء من نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء، والأفوكادو غذاء صحي غني بالألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة.

كما أن تناول الأفوكادو يساعدك على الشعور بالشبع ويقلل من تركيز الكوليسترول في الدم ، لكننا لم نكن نعرف كيف يؤثر على ميكروبات الأمعاء ، ونواتج الأيض التي تنتجها الميكروبات.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو كل يوم كجزء من وجبة لديهم وفرة أكبر من ميكروبات الأمعاء التي تكسر الألياف وتنتج مستقلبات تدعم صحة الأمعاء، لديهم أيضًا تنوع ميكروبي أكبر مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا وجبات الأفوكادو في الدراسة.

واشتملت الدراسة على 163 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة، وقد تلقوا وجبة واحدة يوميًا للاستهلاك كبديل للإفطار أو الغداء أو العشاء، تناولت مجموعة واحدة ثمرة أفوكادو مع كل وجبة ، بينما تناولت المجموعة الضابطة وجبة مماثلة ولكن بدون الأفوكادو، قدم المشاركون عينات من الدم والبول والبراز طوال الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا، كما أبلغوا عن مقدار الوجبات المقدمة التي تناولوها ، وكل أربعة أسابيع سجلوا كل شيء يأكلونه، وظهر النتائج بأن تناول الأفوكادو ساعد كثيرا في الحفاظ على صحة المعدة والهضم.

وكان الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف آثار استهلاك الأفوكادو على الجراثيم المعدية المعوية ، ويقول هولشر: "كان هدفنا اختبار الفرضية القائلة بأن الدهون والألياف في الأفوكادو تؤثر بشكل إيجابي على ميكروبيوتا الأمعاء، كما أردنا استكشاف العلاقات بين ميكروبات الأمعاء والنتائج الصحية".

الأفوكادو غني بالدهون، ومع ذلك ، وجد الباحثون أنه بينما استهلكت مجموعة الأفوكادو سعرات حرارية أكثر بقليل من المجموعة الضابطة ، تم إفراز المزيد من الدهون في البراز.

يلاحظ هولشر أن محتوى الألياف القابلة للذوبان مهم جدًا أيضًا، توفر ثمرة الأفوكادو المتوسطة حوالي 12 جرامًا من الألياف ، والتي تقطع شوطًا طويلًا نحو تلبية الكمية الموصى بها من 28 إلى 34 جرامًا من الألياف يوميًا.

كما إن تناول الألياف ليس مفيدًا لنا فحسب ؛ يقول هولشر إنه مهم للميكروبيوم أيضًا، "لا يمكننا تفكيك الألياف الغذائية ، لكن بعض ميكروبات الأمعاء يمكنها ذلك، عندما نستهلك الألياف الغذائية ، يكون ذلك مفيدًا لميكروبات الأمعاء ولنا."

والأفوكادو غذاء كثيف الطاقة ، لكنه غني بالعناصر الغذائية ، ويحتوي على مغذيات دقيقة مهمة لا يأكلها الأمريكيون بشكل كافٍ ، مثل البوتاسيوم والألياف.