طريقة عمل آيس كريم الفراولة لأطفالك

طريقة عمل آيس كريم فراولة، تود ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطاب لأطفالها، كما أن أغلب الأطفال يفضلون تناول الآيس كريم، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك عمل آيس كريم الفراولة لأطفالك بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ فى أبسط الخطوات وبطريقة سهلة للشيف عظيمة حمدي.



المكوّنات لعمل آيس كريم الفراولة

فراولة – 500 جرام.

لبن زبادي بنكهة الفراولة أو سادة – كوب.

عسل أبيض – ملعقة كبيرة.

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

1- قطّعي الفراولة إلى قطع صغيرة وضعيها في الفريزر لـ4 ساعات.

2- أخرجي الفراولة من الثلاجة وضعيها في الخلاط الكهربائي.

3- أضيفي اللبن الزبادي والعسل الأبيض.

4- اخلطي حتى يتجانس الخليط.

5- ضعي الخليط في علبة محكمة الإغلاق وأدخليها إلى الفريزر لـ4 ساعات إضافية.

6- قدّمي الآيس كريم مع الفاكهة أو في بسكويت البوظة.

نصائح:

يمكن استبدال الفراولة بأي فاكهة أخرى مع تكرار نفس الخطوات السابقة.

ملحوظة:

يمكن إضافة لون جيل أحمر وقطع من الفراولة داخل الخليط وألف هنا.