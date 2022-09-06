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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل آيس كريم الكيوي

آيس كريم كيوي
آيس كريم كيوي

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل آيس كريم الكيوي بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ومنعش لعشاق الآيس كريم.

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المقادير لعمل آيس كريم الكيوي

5 ثمرات كيوي متوسطة (مهروسة أو مفرومة). 

كوب كريمة خفق أو كريم شانتي. 

3/4 كوب حليب مكثف محلى.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل آيس كريم الكيوي

1. نضع الحليب البارد ونخلطه مع بودرة كريم شانتيه.

2. نخلطها جيدا حتى تصبح كريمة ونضيف نصف كوب لبن بارد ونصف اللبن البودرة وكوب الفانيليا وعصير الكيوي حتى تمتزج جيدا.     
3. في وعاء بلاستيك نضع الآيس كريم ونضعه في الثلاجة حوالي ست ساعات ثم نخرجه بعد دقائق نقلبه ونزينه بالكيوي.

فوائد الكيوي 

يحتوي الكيوي على العديد من الفوائد، ويمكن أن توفر الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة الموجودة به فوائد صحية أساسية، فهو غني بالفيتامينات التي تحفز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

ويمكن أن تساعد الألياف الغذائية القابلة للذوبان الموجودة في الكيوي في تحفيز الهضم المنتظم والصحي، كما يمكن أن يوفر الكيوي فوائد صحية أخرى مثل:

المناعة

يحتوي الكيوي على كميات وفيرة من فيتامين ج الذي يحفز استجابة الجسم المناعية، في الواقع، تحتوي ثمرة الكيوي على ما يقرب من 230٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي، وتوفر هذه الفاكهة الجريئة دفعة من العناصر الغذائية المعززة للمناعة في كل قضمة.

الكيوي غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم وتقليل الإجهاد التأكسدي، في النهاية، قد يحمي هذا الجسم من الالتهابات والأمراض.

صحة القلب

تمتلك فاكهة الكيوي خصائص تخفض ضغط الدم، عن طريق المساعدة في الحفاظ على ضغط الدم الصحي وتوفير دفعة من فيتامين C، ويمكن أن تقلل فاكهة الكيوي من خطر السكتة الدماغية  وأمراض القلب.

يحتوي الكيوي أيضًا على مستوى عالٍ من الألياف الغذائية، ويمكن أن تقلل الألياف عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار، حيث يمكن أن يؤدي فائض الكوليسترول إلى تصلب الشرايين، وهو تصلب الشرايين داخل القلب.

صحة الجهاز الهضمي

تحتوي فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإمساك ومجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى وعدم الراحة.

علاج الربو

تم ربط وفرة فيتامين C في الكيوي بالحد من أعراض الصفير عند بعض مرضى الربو، هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال، الذين يبدو أنهم يستفيدون أكثر من استهلاك الكيوي.

صحة العين

عند تناوله مع الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية، فإن المستويات العالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة والكاروتينات الموجودة في الكيوي قد تساعد في الوقاية من أمراض العين وتعزيز صحة العين بشكل عام.

المصدر: webmd

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