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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمحاربة الغلاء طريقة عمل آيس كريم كراميل بالمنزل بأقل التكاليف

آيس كريم كراميل
آيس كريم كراميل

 آيس كريم بالكراميل، يحتاج الكثير من الأشخاص لتناول آيس كريم خلاص فصل الصيف لانه منعش ومرطب طبيعي ، لذلك تقدم الشيف عيمة حمدي طريقة عمل آيس كريم بالكراميل .

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المقادير لعمل آيس كريم بالكراميل

كوب ونصف لبن بارد
بودره كريم شانتيه
1/2 كوب لبن بورده
م ك  فانيليا
صوص الكراميل
سكر محروق كراميل للتزين 


طريقة عمل آيس كريم بالكراميل

1.نضع الحليب البارد ونخلطه مع بودره كريم شانتيه
2.نخلطهم جيدا حتى تصبح كريمة ونضيف نصف كوب اللبن البارد ونصف اللبن البودره وكوب الفانيليا وصوص الكراميل حتى تمتزج جيدا     
3.وفي وعاء بلاستيك غذائي ونضع الايس كريم داخله ونضعه في الثلاجه  حوالي ست ساعات ثم نخرجه بعد دقائق نقلبه ونزينه بالكراميل 
لعمل الكراميل
نضع حوالي نصف كوب سكر على النار حتى يذوب ويأخذ اللون الذهبي ثم نضيف عليه نصف كوب ماء ونصف ملعقة زبدة ويقدم بعد التزين بالف هنا

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