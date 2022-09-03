أول ظهور لـ كندة علوش بعد إنجابها طفلها كريم | شاهد

ظهرت الفنانة كندة علوش، بعد إنجابها طفلها الثاني كريم، وذلك بالعرض الخاص لفيلمها السوري "نزوح" المشارك في مسابقة آفاق إكسترا.

واختير فيلم “نزوح” للمخرجة سؤدد كنعان للمشاركة في إحدى مسابقات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 79، المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر الجاري.

فيلم “نزوح” بطولة كندة علوش ويشارك ضمن قائمة “Horizons Extra” في مهرجان فينيسيا هذا العام، حيث ينافس مع 8 من الأعمال الأخرى التي تمثل العديد من الدول منها فيلم المخرج العراقي أحمد دراجي “الحدائق المعلقة”.

ويشارك في بطولة “نزوح” كل من النجوم كندة علوش وسامر المصري، والممثلة الشابة هالة زين، وهو ثاني أفلام سؤدد الروائية بعد فيلم “يوم أضعت ظلي” الفائز بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وقد فاز مشروع نزوح بالعديد من الجوائز من مهرجانات كان وبرلين وغيرها.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة زجل للإنتاج (سؤدد كعدان)، و شركة بيركلي ميديا جروب ( يو فاي سوين) و يشارك في الانتاج أكس نيلو ( مارك بوردور) ، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وحصل السيناريو على جائزة باومي من برلين، وفي مهرجان كان السينمائي حصل على جائزة تلفزيون ARTE، وجائزة سورفوند، ضمن ورشة سينيفونداسيون، كما نال دعماً من تورينو فيلم لاب ومؤسسة الدوحة للأفلام.

وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة (هالة زين) ذات الـ ١٤ سنة. لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر (نزار العاني) الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

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