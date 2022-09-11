طريقة عمل أرز الريزو أفضل من الجاهز

تقدم الشيف مني بهاء طريقة عمل أرز الريزو بمذاق لا يقاوم أفضل من الجاهز وبخطوات سهلة وأسرع طريقة لعشاقة .



مقادير عمل أرز الريزو :



3 كوب أرز

100 جرام زبدة

3 م ك سكر

3 م ك زيت

1 و نصف بصله

م ص ثوم بودر

2 م ك عسل

باربيكيو صوص

ملح - فلفل اسود

م ص قرفه

م ص بابريكا



طريقه عمل أرز الريزو :



يوضع السكر في وعاء ويحرّك حتى يصبح لون الكراميل ثم نضع الزبدة ونخلطها بالسكر

ونضع البصل المفروم جيد ثم نقلبهم ونضيف باقي المكونات ثم نضيف الأرز ونخلط جيداً حتى يصبح نصف مقلي ثم في وعاء اخر نخلط العسل مع صلصة الباربيكيو وبالف هنا.