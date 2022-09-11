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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكيمي ليس الأول.. أزمات مبابي فى باريس سان جيرمان لا تنتهي

كليان مبابي
كليان مبابي

أزمات المهاجم الشاب كيليان مبابي في فرنسا لا تنتهى بعد ما جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان وتخلي عن حلم تمثيل فريق ريال مدريد الإسبانى.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بات ينتقل من أزمة إلى أخرى خلال الفترة الأخيرة وهذه المرة مع صديقه وزميله في باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي.

المهاجم الفرنسي الشاب رفض الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال انتقالات الميركاتو الصيفي بشكل مجاني، ليقرر البقاء في صفوف فريق باريس سان جيرمان حتى 2025 بعقد مالي ضخم هو الأغلى بالتاريخ، وبعد هذه الخطوة أصبح البعض يعتقد أن مبابي يحظى بصلاحيات ضخمة داخل النادي الفرنسي.

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وتعرّض اللاعب الشاب كيليان مبابي للعديد من الاتهامات بالأنانية وسوء التعامل مع زملائه بالنادي، بظهور لقطة جمعته بصديقه المغربي أشرف حكيمي في إحدى مباريات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الموسم الماضي لتثير الجدل حول هذه الحقيقة.

تم التقاط مقطع فيديو من خلال "أمازون برايم" يظهر فيها المهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي وهو يوبخ المدافع المغربي أشرف حكيمي خلال إحدى المباريات التي ظهرت وكأنها من الموسم الماضي.

كواليس خناقة حكيمي ومبابي

وظهر الثنائي كليان مبابي وأشرف حكيمي وهما يتناقشان بخصوص لقطة لم تكن فيها الأمور على ما يرام في الملعب، وتسببت في ضياع هجمة خطيرة على الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

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وقال أشرف حكيمي للمهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي في مقطع الفيديو: لو كان الأمر كما تقول، أنا آسف.. ورد عليه مبابي:لا يكفي أن تقول آسف، يجب أن تلعب تمريرة جيدة".

المهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي البالغ من العمر 23 سنة تورط في مشكلة أخرى مع زميله البرازيلى نيمار دا سيلفا في بداية الموسم الحالي بسبب تسديد ركلات الجزاء، ثم تلاها أزمة مع أشرف حكيمي زميله الأقرب في غرفة ملابس النادي.

وتسبب رد الفرنسي الشاب كليان مبابي على  أشرف حكيمي، في هجوم كبير على الدولي الفرنسي من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالأنانية وعدم التعامل مع اللاعبين بفريقه بطريقة جيدة مثلما حدث مع البرازيلى نيمار.

ويأتي ظهور هذه الواقعة بعد أيام قليلة فقط من سخريته مع مدربه كريستوف جالتييه من أزمة توفير الطاقة في فرنسا، بالإضافة للاتهامات الموجهة لبول بوجبا زميله في منتخب الديوك بالاستعانة بمشعوذ من أجل إلحاق الضرر بالمهاجم الشاب.

مبابي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار ريال مدريد

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