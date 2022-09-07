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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأزمة تتصاعد.. كواليس تمسك الزمالك بإعادة عمر كمال ورفض فيوتشر

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

تصاعدت وتيرة أزمة إعادة عمر كمال نجم فريق فيوتشر إلى صفوف الزمالك مجددا عقب رفض ناديه التفريط في خدماته وضمه إلى القائمة الأفريقية من أجل خوض غمار كأس الكونفدرالية .

 

الزمالك يتمسك بإعادة اللاعب عمر كمال الى صفوفه وعرض نظير ذلك الأهلي عن بعض اللاعبين ونادي فيوتشر يصر على إبقاء اللاعب نظرا لحاجة الفريق الى خدماته.

 

صدى البلد يرصد تطورات أزمة عودة عمر كمال الى صفوف الزمالك ورفض فيوتشر الأهلي عنه.

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كأس الكونفدرالية 

ظهر عمر كمال عبد الواحد، في قائمة فريق فيوتشر المتجهة إلى أوغندا، استعدادا لمواجهة بول جينجا بذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

عمر كمال يطير مع فيوتشر لمواجهة بول جينجا في الكونفدرالية

 

وارتبط اسم عمر كمال بالانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية عدم سفر اللاعب تحسبا للانتقال إلى القطبين والمشاركة معهما في دوري أبطال أفريقيا.

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تطورات الأزمة 

وكشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن آخر التطورات المتعلقة بعودة عمر كمال عبد الواحد ظهير فيوتشر الأيمن، لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

فيوتشر خطف عمر كمال في اوغندا 

وقال مرتضى، عبر قناة الزمالك الرسمية: "عمر كان يرفض السفر مع فيوتشر لمواجهة بول الأوغندي، واللاعب مخطوف".

وأضاف: "علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، طلب محمود علاء وسيد نيمار ومروان حمدي، وهذا مرفوض".

الزمالك تعاقد مع لاعب أفضل 

وزاد: "أطمئن جمهور الزمالك، الفريق تعاقد مع لاعب أفضل من عمر كمال، ومجلس الإدارة يرفض التضحية بمروان حمدي، حيث تلقى عرضا بمبلغ 18 مليونا، وتم رفضه".

وأتم: "الزمالك يمتلك عقد عمر كمال وتم توثيقه في اتحاد الكرة، وهذا يعني أن اللاعب من حقنا، وتم عرض عدد من الناشئين مقابل الحصول عليه وحل الأمر بشكل ودي، لكن اقتراحنا قوبل بالرفض".

 

شوبير يوضح

من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل لأول مرة في مفاوضات الزمالك مع فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "عمر كمال عبد الواحد وقع للزمالك في فترة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء السابق".

أزمة إيقاف القيد لـ الزمالك

وأضاف: "أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك، تسببت في منع اكتمال الصفقة، حيث لا يوجد اعتراف من جانب الاتحاد الدولي بأي توقيع".

وزاد: "عمر كمال عبد الواحد انتقل إلى صفوف فيوتشر إف سي بسبب علاقته القوية مع علي ماهر في بداية الموسم الحالي".

وواصل: "إدارة الزمالك الحالية حرصت على التفاوض مع فيوتشر لضم عمر كمال، وتواجد كبير نادي الزمالك مع إدارة فيوتشر في جلسة خاصة بحضور وليد دعبس رئيس النادي ومحمد حلاوة".

وكشف: "فيوتشر طلب التعاقد مع سيد نيمار ومروان حمدي بشكل نهائي، ولكن إدارة الزمالك رفضت انتقال سيد نيمار ولكن رحبت بانتقال مروان حمدي، الجلسة حدث بها خلافات شديدة وصوت عالي، وهو ما جعل إدارة فيوتشر تنهي الجلسة سريعا وترفض بيع اللاعب".

عمر كمال الزمالك فيوتشر الكونفدرالية مرتضى منصور احمد شوبير

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