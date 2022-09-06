عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد لـ الأهلي .. تفاصيل

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي أنهى اتفاقه مع المدرب الأجنبي الجديد والذي سيتولي تدريب الفريق خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش مدرب المارد الأحمر السابق.

txt

مفاجأة.. معلول يتسبب في فشل تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

txt

لاعب الأهلي يرحب بالدخول في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير” صباح اليوم الثلاثاء المدرب الجديد للأهلي ممكن أن يخوض تمرينتين مع الفريق بالقاهرة، أو سينطلق إلى هولندا لقيادة معسكر الأهلي.

الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد للأهلي 

وأكد شوبير: أن سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ تأكد بقائهما مع المدرب الجديد، بالإضافة إلى عودة ميشيل يانكون لتدريب الحراس.

واختتم شوبير حديثه: الأهلي أنهى رسميًا صفقتي شادي حسين ومصطفى ميسى، وفى المقابل ستتم إعارة أحمد ريان ودفع مبلغ مالي.

 ويخوض الأهلي معسكره الخارجي في هولندا بالفترة من 18 سبتمبر حتى 28 من نفس الشهر، يتخلله مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأنهت الشركة المنظمة لمعسكر الفريق الأحمر الاتفاق على ملاقاة الأهلي لفريق بي إس إيندهوفن مع تحديد فريق آخر سيتم اختياره بناء على قرار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

الأهلى سيد عبد الحفيظ سيراميكا كليوباترا شادي حسين ميسي احمد شوبير بيراميدز سيراميكا شوبير لاعب الأهلي سامي قمصان تفاصيل جديدة الجهاز المعاون ريكاردو سواريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

مفاجأة.. معلول يتسبب في فشل تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

ترشيحاتنا

"شوبير" يكشف موقف بيراميدز من استمرار عبد الله السعيد ورمضان صبحي

سوريا تحسم الجدل حول مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. احجز مكانك في اختبارات القدرات للالتحاق بهذه الكليات

الخطيب كلمة السر| أبو جبل يتمنى الأهلي.. وأسباب فشل ضم محمد صبحي

القومية للأنفاق تنفي وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT

انهيار مبيعات فولفو البلج إن هايبرد إلى أقل من 10 آلاف لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى الكامل ومظهر شاهين.. خناقة على النفخ ورفع المقاسات| القصة الكاملة

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

بالأمر المباشر بره الزمالك|حازم إمام على رأس الراحلين.. من سيلحق به؟

ريحة الفيلر والبوتكس فايحة| بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ندى الكامل

فيديو

سؤال عن الزواج السري أغضبها .. ليليا الأطرش تنسحب على الهواء

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ