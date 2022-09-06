تعرف على الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد لـ الأهلي .. تفاصيل

قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي أنهى اتفاقه مع المدرب الأجنبي الجديد والذي سيتولي تدريب الفريق خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش مدرب المارد الأحمر السابق.

وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير” صباح اليوم الثلاثاء المدرب الجديد للأهلي ممكن أن يخوض تمرينتين مع الفريق بالقاهرة، أو سينطلق إلى هولندا لقيادة معسكر الأهلي.

الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد للأهلي

وأكد شوبير: أن سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ تأكد بقائهما مع المدرب الجديد، بالإضافة إلى عودة ميشيل يانكون لتدريب الحراس.

واختتم شوبير حديثه: الأهلي أنهى رسميًا صفقتي شادي حسين ومصطفى ميسى، وفى المقابل ستتم إعارة أحمد ريان ودفع مبلغ مالي.

ويخوض الأهلي معسكره الخارجي في هولندا بالفترة من 18 سبتمبر حتى 28 من نفس الشهر، يتخلله مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأنهت الشركة المنظمة لمعسكر الفريق الأحمر الاتفاق على ملاقاة الأهلي لفريق بي إس إيندهوفن مع تحديد فريق آخر سيتم اختياره بناء على قرار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.