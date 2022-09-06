عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. معلول يتسبب في فشل تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز فضل تجديد التعاقد مع ناديه لمدة موسمين للانتقال إلى صفوف الأهلي بعدها.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، حمدي رفض الانضمام للأهلي في وجود علي معلول لتخوفه من عدم المشاركة بشكل أساسي ليفضل التجديد لموسمين وهي نفس مدة تجديد علي معلول للأهلي في وقت سابق حتى ينضم للأهلي بعدها بعد رحيل معلول بشكل رسمي عن الأهلي خاصة وأن هذا التجديد هو الأخير للنجم التونسي مع الأهلي.

وأتم شبانة، الأهلي فاوض حمدي قبل انتقاله للأهلي ولكن بيراميدز حسم الأمر.

بيراميدز في الدوري.. 

txt

حسن مصطفى يكشف كواليس أزمته مع مانويل جوزيه.. فيديو

txt

لاعب الأهلي يرحب بالدخول في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

كشف حسن مصطفى نجم الأهلي السابق عن وجهة نظره في لاعبي الأندية الكبرى المتنقلين بين أندية الدوري؛ بسبب حصولهم على عقود أعلى مادياَ.

وأضاف مصطفى خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت أن، اللاعب الذي يريد أن يقول “انا ابن النادي” لابد أن يحترم أنه كان من اسرة بسيطة أو اقل من بسيطة، والنادي احتضنه وميزه ورفعه هو وعائلته لمستوى أعلى؛ فيجب عدم ترك النادي بسبب “قرشين زيادة”. 

وأكمل: الأموال ليست كل شيء، ولكن لا بد أن يعلم اللاعب أن انتمائه للفريق الذي يلعب به هو الأهم، وهذا أصبح نادرا في هذه الأوقات. 

وتابع: اللاعب في حال رغبته بالانتقال لأنديه ترفعه مادياَ؛ يجب عليه العمل بجهد والاتجاه للاحتراف غير ذلك لا يصح. 

 

وأشار مصطفى إلى أن، خير دليل أن “الفلوس” مش كل حاجة، فنادي بيراميدز يملك مليارات ولكنه لم يستطع أن يحقق بطولات، ولو استمر كثيراَ لن يحصل على بطولات. 

واختتم تصريحاته: بيراميدز لن يتم الضغط عليه من جماهير أو سوشيال ميديا الفريق واللاعبين ومجلس الادارة مرتاحين ولا يوجد ما يعرضهم لضغط لكي يحققوا بطولات. 

الأهلى علي معلول بيراميدز فريق بيراميدز لاعب الأهلي نجم الأهلي محمد حمدي مانويل جوزيه هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

غرامة مليون جنيه للمخالفين .. شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

أعلي سعر لـ الذهب اليوم 6-9-2022

معاذ ضحية الغيرة والخلافات الأسرية.. زوجة عمه قتلته في حظيرة مواشي وادعت اختفائه

هل رفض الزوجة خدمة زوجها مشروع؟.. بسببه قد تخطئ طريق الجنة

الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية عادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

بعد تصدرها تريند جوجل وسر أفيش طير بينا ياقلبي.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

3 أشخاص فقط حضروا جنازته.. زوجة عبد الفتاح القصري تستولي على أمواله وتتركه يتسول الساندويتش والسيجارة

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

فيديو

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ