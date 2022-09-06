مفاجأة.. معلول يتسبب في فشل تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز فضل تجديد التعاقد مع ناديه لمدة موسمين للانتقال إلى صفوف الأهلي بعدها.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، حمدي رفض الانضمام للأهلي في وجود علي معلول لتخوفه من عدم المشاركة بشكل أساسي ليفضل التجديد لموسمين وهي نفس مدة تجديد علي معلول للأهلي في وقت سابق حتى ينضم للأهلي بعدها بعد رحيل معلول بشكل رسمي عن الأهلي خاصة وأن هذا التجديد هو الأخير للنجم التونسي مع الأهلي.

وأتم شبانة، الأهلي فاوض حمدي قبل انتقاله للأهلي ولكن بيراميدز حسم الأمر.

بيراميدز في الدوري..

كشف حسن مصطفى نجم الأهلي السابق عن وجهة نظره في لاعبي الأندية الكبرى المتنقلين بين أندية الدوري؛ بسبب حصولهم على عقود أعلى مادياَ.

وأضاف مصطفى خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت أن، اللاعب الذي يريد أن يقول “انا ابن النادي” لابد أن يحترم أنه كان من اسرة بسيطة أو اقل من بسيطة، والنادي احتضنه وميزه ورفعه هو وعائلته لمستوى أعلى؛ فيجب عدم ترك النادي بسبب “قرشين زيادة”.

وأكمل: الأموال ليست كل شيء، ولكن لا بد أن يعلم اللاعب أن انتمائه للفريق الذي يلعب به هو الأهم، وهذا أصبح نادرا في هذه الأوقات.

وتابع: اللاعب في حال رغبته بالانتقال لأنديه ترفعه مادياَ؛ يجب عليه العمل بجهد والاتجاه للاحتراف غير ذلك لا يصح.

وأشار مصطفى إلى أن، خير دليل أن “الفلوس” مش كل حاجة، فنادي بيراميدز يملك مليارات ولكنه لم يستطع أن يحقق بطولات، ولو استمر كثيراَ لن يحصل على بطولات.

واختتم تصريحاته: بيراميدز لن يتم الضغط عليه من جماهير أو سوشيال ميديا الفريق واللاعبين ومجلس الادارة مرتاحين ولا يوجد ما يعرضهم لضغط لكي يحققوا بطولات.